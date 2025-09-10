早前疑墮電騙 18歲內地生西環墮樓

昌寧大廈

西營盤昨有人由高處墮下，一名女子死亡。警員昨凌晨1時許巡經西區干諾道西162至164A號昌寧大廈對開期間，發現一名女子倒臥地面，懷疑她從高處墮下。救護員接報到場，將昏迷女事主送往瑪麗醫院治理，其後被證實死亡。

警方經初步調查，18歲姓黃事主為內地女子，相信她從上址一單位墮下，現場檢獲遺書。女事主死因有待驗屍後確定。據了解，黃女持護照留港，是香港大學學生，早前曾誤墮假冒官員電騙案，招致損失。

騙徒近年對準內地學生下手，警方去年共接獲327宗，涉及損失總金額超過2.3億元，當中八成受害人屬首年來港讀書即受騙，警方已聯同各院校，加強發放防騙訊息。

