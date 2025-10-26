早前辭職 傳宗馥莉已重回娃哈哈

【on.cc東網專訊】內地食品商娃哈哈集團陷入接班、股權風波，早前辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務的宗馥莉，上周六（25日）傳出已回娃哈哈上班，以宏勝飲料集團總裁的身份行事。宗馥莉推出的「娃小宗」品牌，則暫時不會啟用。

內媒報道，上周四（23日）宏勝系銷售各分公司接到通知，2026年繼續使用娃哈哈品牌。山東有經銷商證實，已經接到通知要求打款繳納保證金，明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品。河南有經銷商也表示，已跟娃哈哈協商好繼續售賣該公司產品。

宏勝集團成立於2003年，最初為娃哈哈代工廠，由宗馥莉接手管理後發展為以飲料為主業，涵蓋原料採購、包裝、運輸等業務的全產業鏈企業。有報道指，宗馥莉辭職後，「娃小宗」品牌推進遭遇挑戰，部分經銷商對其缺乏信任，不肯及時交付保證金。

