早期中世紀移民遷徙英格蘭的全新研究發現

最近一項重要的生物考古學研究揭示了有關早期中世紀移民的突破性信息，將改變歷史書籍的內容。愛丁堡大學和劍橋大學的研究人員進行了對早期中世紀英格蘭的墓地進行首次大規模同位素及古代 DNA 數據分析，以評估移民模式。根據愛丁堡大學的新聞稿，古代牙齒的琺瑯質顯示，早期中世紀移民通過地中海以及來自北極圈及更遠的地方抵達英格蘭。這項發表於《中世紀考古學》的新研究還揭示了這些勇敢的早期探險者展現了一種不同於以往理解的遷徙方式。

這項大型研究推翻了以往認為的神話，即移民是在時間上進行劇烈的突發，而根據新聞稿的說法，這種情況在七世紀和八世紀有顯著激增。研究小組發現，移民實際上是一種持續的流動。他們的牙齒甚至捕捉到了氣候變化的瞬間。中世紀歐洲人不斷地移居英格蘭，這一研究使得歷史學者對這一現象有了更深刻的理解。

劍橋大學的新聞稿指出，研究人員研究了公元 400 年至 1100 年間埋葬在英格蘭的人的 700 多個化學簽名，並將這些數據與 316 名個體的古代 DNA 進行交叉檢查，以比較遷移模式與祖先之間的關係。通過對牙齒琺瑯質的深入研究，研究人員得以分析這些移民的飲食習慣以及與當地習俗的不同之處，開始拼湊出這些移民的全貌。他們收集了記錄他們遷移的重要來源，如貝德的《英國人民的教會史》和《盎格魯-撒克遜編年史》，以確定他們的數據與這些記錄的對應情況。

研究小組採用「大數據」的方法來評估早期中世紀移民的敘事。歷史、古典及考古學院的薩姆·萊格特博士在新聞稿中表示：「我們看到移民是一個持續的特徵，而不僅僅是與一次性事件相關的，這表明社區之間存在著持續的跨文化接觸，並與大型網絡相連，這可能促成了我們在整個時期觀察到的重大社會文化變化。」

研究發現，移民並非「開始和停止」，而是隨著時間不斷進行，且以男性為主導。儘管來自東北、肯特和威塞克斯的女性似乎對離開故鄉尋求新世界有強烈的願望。此外，研究還觀察到來自威爾斯、愛爾蘭、西北歐和地中海的顯著移動。

這項研究為這一學術領域作出了重要的貢獻，澄清了中世紀移民並非季節性、間歇性和劇烈的現象。牙齒也記錄了氣候變化的變遷，如晚古代小冰期和中世紀氣候異常，這可能促使一些人增加移民至英格蘭的意願。根據《考古新聞》的報導，英國從未與大陸隔絕，而是與遙遠的地區保持聯繫。事實上，歐洲與英國有著緊密的聯繫，移民流入英國的頻率超出了研究人員以往的理解。

這項研究已在《中世紀考古學》上發表，並對外開放以供公眾查閱。

