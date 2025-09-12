早期人類親戚 12 萬年前已進行文化埋葬

古人類學家再次引發了一場辯論，提出一種已滅絕的人類親屬可能在現代人類開始進行葬禮行為的120,000年前就已經埋葬其死者。這項研究由南非威特沃特斯蘭大學的導演及研究教授李·伯傑（Lee Berger）博士領導，最近在《eLife》期刊上發佈了他們的新發現，涉及位於約翰內斯堡附近的上升星洞穴系統。這個深邃且難以接近的洞穴中，保存著至少15具霍莫·納雷迪（Homo naledi）個體的化石遺骸，這是一種生活在241,000至335,000年前的小型人類物種，擁有短小的身材和小腦。經過多年的質疑與爭辯，科學家們現在發表了一篇經過同行評審的論文，可能證明了這一物種擁有進行複雜行為的能力。

這項研究圍繞著他們所認為的最古老的葬禮地點進行，並對早期的批評意見進行了回應。他們認為，南非的「人類搖籃」地區可能保存著一些最早的葬禮證據。上升星洞穴系統於2013年9月由潛水員瑞克·亨特（Rick Hunter）和史蒂夫·塔克（Steve Tucker）發現，當時伯傑正與他們合作以識別新的化石地點，隨後他領導了考古挖掘和研究工作。他的團隊發現了大量的化石骨骼，並從洞穴中挖掘出超過1,550個化石部件。2015年，他們將這一新物種命名為霍莫·納雷迪，意為當地索托語中的「星星」。

在那年稍晚，伯傑聲稱這些遺骸是故意放置於洞穴中，暗示這一物種可能進行了有意的葬禮行為。他的這一主張是基於化石在狹窄且漆黑的空間中被發現，遠離自然入口或動物活動的跡象。然而，這一證據在很大程度上是間接的，批評者指出了幾種替代解釋，部分人認為這些遺體可能是通過垂直通道掉進去的，或是隨著水或沉積物逐漸被沖進洞穴。2024年，由維吉尼亞州喬治梅森大學的人類學家金姆·福克（Kimberly Foecke）博士領導的研究團隊對這些發現進行了新的分析，他們認為伯傑的結論在現有證據下無法支持。

這項研究的再度發表，旨在回應持續的批評，伯傑及其團隊再次提出，這些個體是故意放置在「人類搖籃世界遺產」洞穴深處的。在新論文中，伯傑的團隊解釋說，這些遺體在進入洞穴系統後不久便被沉積物包裹，這一觀點根據他們的研究排除了水或重力等自然原因。團隊進一步指出，以前提出的自然過程如重力、沉積物滑移或緩慢積累都無法解釋化石遺骸在子系統中的位置和背景。科學家們提到，這是首次認真考慮霍莫·納雷迪可能直接參與埋葬過程的假設，這一假設解釋了許多以前未解釋的化石遺骸和沉積物的數據。

