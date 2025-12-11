早期尼安德特人掌握火的證據發現於英國，距今 40 萬年

考古學家在英國薩福克發現了最早的火源證據，這一發現可追溯至 40 萬年前。火的掌握長期以來被認為是現代人類（Homo sapiens）的專有特徵。然而，在這些約 40 萬年前的火爐附近發現的微小黃鐵礦碎片，暗示著一個關鍵的轉變，指出早期的尼安德特人可能是首個掌握火焰控制的物種。這一發現令人震驚，倫敦大學學院的研究人員在 12 月 10 日表示，這將改變該領域的研究格局。

該團隊在 Barnham 遺址進行了為期二十年的挖掘工作，發現了獅子、大象和猕猴的骨骼，描繪出一個充滿生機的泉水湖生態系統。然而，兩塊兩厘米的黃鐵礦碎片卻顛覆了人類進化的現有認知。資深人類進化研究員西蒙·帕菲特回憶道，當他們看到黃鐵礦時，立刻意識到他們發現了非凡的東西。因為黃鐵礦在當地景觀中並不自然存在，其出現顯示這些早期人類擁有隨意生火的能力。

廣告 廣告

這些碎片是在紅色、龜裂的燧石斑塊中發現的，清楚顯示出反覆且強烈加熱的證據。該地點發現的小塊黃鐵礦進一步證實了這些火並非由閃電偶然引起，而是有意點燃並維持的篝火，周圍是這些人類製作工具的地方。這一發現將人類已知的受控使用火的時間提前了至少 36 萬年，掌握火的創造和控制對這些古人類的生活產生了深遠影響。

在冰川從英國撤退後不久，這種生火能力使得古人類能夠在寒冷的地區保持溫暖並定居。火也充當了一種屏障，保護他們免受獅子和狼等掠食者的侵擾，並延長了白天，使他們能夠製造更複雜的工具，例如在該地點發現的手斧。古人類行為專家西爾維亞·貝洛博士表示，當人們無法狩獵時，火成為了一個良好的聚集空間，讓人們相互交流，甚至學習和教導。

這一發現也引發了對火的操控者身份的思考。據推測，當時 Homo sapiens 還在非洲進化，這一時間點排除了我們物種的可能性。人類進化專家克里斯·斯特林教授指出，手斧和火的證據所處的層次與另一個重要的英國遺址斯旺斯科姆相同，該遺址發現了一具早期尼安德特人的頭骨。這顆頭骨幾乎可以確定是一具早期尼安德特人的遺骸，因此 Barnham 地區生火的人很可能也是早期尼安德特人。

這一發現改變了過去的敘述。當 Homo sapiens 最終抵達歐洲時，他們並不是進入一片荒蕪的大地，而是步入了一個已經由其他人類物種居住的世界，他們在製作工具、狩獵和生火。該研究發表在《自然》期刊上。

推薦閱讀