騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。
黃士維指出，很多人以為早上避免油脂有助減肥、護肝或排毒，但適量油脂其實是刺激膽囊收縮、促進膽汁分泌的重要因素。若長期攝取不足，膽囊失去收縮的刺激，膽汁會持續滯留並逐漸濃縮，提高形成膽結石的可能性。這種膽汁淤積多是慢性累積，沒有急性疼痛，很容易在不知不覺中惡化。
蛋白質不足也是常見問題。經過一夜未進食，人體的肌肉蛋白質分解速度會加快，若早餐只喝粥配鹹菜，蛋白質含量往往遠低於身體需求。黃士維提醒，長期下來不僅恐導致肌肉量流失，對長者而言，更可能增加肌少症風險。
此外，許多人將「白粥、白饅頭」視為清淡早餐，但其屬於精緻澱粉，吸收速度快，容易讓血糖在短時間內快速升高、又迅速下降，就像「雲霄飛車」般劇烈波動。正常情況下，血糖應該是緩慢上升並維持穩定，因此早餐應搭配蛋白質、脂肪與纖維，才能延緩醣類吸收。
至於營養素缺乏，更是容易被忽略的隱形風險。若長期早餐過於清淡，缺乏脂溶性維生素A、D、E、K，可能削弱免疫功能；缺乏B群則會影響神經系統；鐵攝取不足則可能導致貧血。這些問題雖不像急性疾病那麼明顯，但累積久了仍然會對身體造成負擔，成長期兒童與孕婦更需特別注意。
黃士維強調，均衡早餐不等於油膩或負擔，而是適量攝取油脂、蛋白質與多樣化營養素。他提醒民眾，不必刻意把早餐「吃得很清淡」，而是要吃得剛好、吃得均衡，才真正能維持健康。
延伸閱讀
原型食物吃錯照樣胖！張棋惠養生早餐「20多種蔬果打綠拿鐵」 營養師急喊不：更易餓易累
其他人也在看
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 4 小時前
天氣冷「被窩裡滑手機」睡著超傷身！ 醫警示：亮光入睡，糖尿病風險大增67%
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默在幫讓身體累積風險。新竹「初日診所」院長魏士航醫師指出，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！姊妹淘 ・ 5 小時前
日本人長壽的祕密？ 五種重要的飲食方法
根據過往的醫學調查，日本人都是全球平均壽命最長的國家，排除先天的基因以外，日本東北大學醫學系研究顆，曾經發表一則統計了9.2萬人的研究數據， 認為日本人之所以長壽，跟飲食習慣息息相關Japhub日本集合 ・ 2 小時前
iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44
iHerb正推Black Friday與Cyber Monday限時優惠，即日起至12月3日凌晨2點，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼，即可享全單75折優惠！今次Yahoo購物專員為大家整合iHerb兒童supplement暢銷排名Top10，當中有破12萬滿分好評、總評分高達4.9分的維他命D3，還有不少維他命軟糖、魚油產品上榜，部分更可以讓嬰幼兒服用，若想食得安心，亦可參考醫生意見。Yahoo Food ・ 10 小時前
港大研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥 提升治療成效4至5成（楊佩詩報道）
【Now新聞台】港大醫學院成功研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥，提升治療成效4至5成，目前在瑪麗醫院作臨床試驗。有病人組織建議探討政府資助機構的科研成果，獲得商業利潤後，撥出部分資助普通病人使用。 一圈圈的紅色是血管，旁邊藍色是腫瘤，港大醫學院研究團隊利用病人肝癌細胞組織，配合基質蛋白分離技術及3D打印造出「肝立方」，即是仿生肝癌腫瘤模型，複製病人的真實患病情況作「體外試藥平台」，協助精準選擇最有用的治療方案，最多提升治療成效4至5成，同時減少復發率10%至15%以上。港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞：「免疫治療費用是高昂，差不多每名病人80至100萬元每年，整體而言，約有4至6成的病人對藥物治療是無效。很多時費用花了，效果未必凸顯出來，所以用肝立方可以第一時間試不同的組合，類似免疫治療、標靶藥物、免疫治療同不同免疫治療治療或加上不同輔助治療。」有關項目已獲批在瑪麗醫院進行臨床試驗。除了肝立方，未來還可以用這種技術，打印出腸立方、肺立方等幫不同的癌症試藥，亦可協助新藥研發。新藥或新技術研發涉及巨額投資，而大學科研經費部分來自政府，有病人組織認為應探討政府資助機構的醫療科研成now.com 新聞 ・ 1 天前
加科思KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)宣布，公司自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)，聯合SHP2抑制劑JAB-3312(sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果，正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。這項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得了71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水準。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展3期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯合治療方infocast ・ 11 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 67 歲婦曾先後到中山及廣州｜Yahoo
衞生署衞生防護中心周日（30 日）下午表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名居於元朗區的 67 歲女子。Yahoo 健康 ・ 20 小時前
一歲男童甲流併發肺炎嘶吼症 情況嚴重
【Now新聞台】衞生防護中心再接獲一宗兒童感染流感嚴重個案。 該一歲男童過往健康良好，上星期三開始發燒、咳嗽和流鼻水，同日向私家醫生求醫，周六呼吸急促，轉到屯門醫院急症室，因徵狀惡化再轉到兒童深切治療部，目前情況嚴重，其甲型流感併發肺炎和嘶吼症；他未有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，兩名家居接觸者出現呼吸道病徵，但病況輕微。至今累計23宗兒童流感嚴重個案，當中3人死亡。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
加科思(01167.HK)KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)公布，其自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)聯合SHP2抑制劑JAB-3312 (sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。 公司指出，該項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水平。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。 目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展三期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯AASTOCKS ・ 10 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 5 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 3 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家曬數據打臉：賣光光也難撼陸經濟
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 4 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 4 小時前