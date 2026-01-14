Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

85折早鳥優惠｜啟德帝盛酒店空中酒吧星空派對！延續BLACKPINK演唱會熱潮＋3小時無限暢飲

韓國頂流女團BLACKPINK即將強勢登陸啟德體育園開騷！想在演唱會後延續那份澎湃熱情，鄰近會場的啟德帝盛酒店Jin Bo Law空中酒吧特別推出「Pink Meets Black」DJ派對，讓你一邊俯瞰維港星空，一邊沉浸在極致的粉黑狂熱之中。

全球樂迷朝聖啟德新地標

萬眾期待的BLACKPINK將於2026年1月24日至26日，一連三晚登陸香港啟德體育園舉行BLACKPINK "DEADLINE"世界巡迴演唱會2025／2026香港站。作為全球最具影響力的K-pop女團，她們的舞台魅力早已席捲全球，今次選址鄰近啟德郵輪碼頭，預計將吸引數以萬計的粉絲湧入。這股黑色與粉紅色的旋風不單帶動了全港的追星氣氛，更令啟德一帶化身為潮流據點，讓所有樂迷都期待在演出當晚感受前所未有的震撼。

看完演唱會意猶未盡，位於啟德帝盛酒店15樓的Jin Bo Law空中酒吧，將於2026年1月24日晚上9時隆重呈獻「Pink Meets Black」DJ星空派對。（圖片來源：啟德帝盛酒店）

迷人星空下的粉黑電音派對

看完演唱會意猶未盡，位於啟德帝盛酒店15樓的Jin Bo Law空中酒吧，將於2026年1月24日晚上9時隆重呈獻「Pink Meets Black」DJ星空派對。酒吧特別邀得DJ Hyphen駐場打碟，現場將放送一連串驚喜十足的K-pop Remix舞曲，將現場氣氛推向巔峰。酒吧營造出摩登時尚的氛圍，配合維港壯麗的全景與閃爍星光，讓樂迷能在開闊的空中平台盡情舞動，與志同道合的朋友一齊High爆整晚。

酒吧特別邀得DJ Hyphen駐場打碟，現場將放送一連串驚喜十足的K-pop Remix舞曲，將現場氣氛推向巔峰。（圖片來源：啟德帝盛酒店）

酒吧營造出摩登時尚的氛圍，配合維港壯麗的全景與閃爍星光，讓樂迷能在開闊的空中平台盡情舞動。（圖片來源：啟德帝盛酒店）

激抵早鳥優惠與任飲攻略

為了讓一眾BLINKs玩得盡興，酒店推出了3小時無限暢飲套餐，每位只需$420（另收加一服務費），即可任飲韓式燒酒、紅白汽泡酒、烈酒及啤酒等，更附送串燒拼盤1份。凡於2026年1月22日或之前經Klook預訂並付款，即可享有85折早鳥優惠，即是每位$399；而持有當日演唱會門票的樂迷亦可享9折優惠。現場更備有韓式香辣雞翼、炒年糕及牛肉紫菜飯卷等美食供額外加購，絕對是騷後狂歡的最佳選擇。

為了讓一眾BLINKs玩得盡興，酒店推出了3小時無限暢飲套餐，每位只需$420。（圖片來源：啟德帝盛酒店）

【早鳥優惠】啟德帝盛酒店Jin Bo Law｜Pink Meets Black DJ星空派對

日期：2026年1月24日（星期六）

時間：晚上9時至凌晨12時

價錢：$399 （原價：$462）

地址：啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店15樓（地圖按此）

交通方法：港鐵宋皇臺站D出口步行約10分鐘

經Klook預訂

