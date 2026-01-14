85折早鳥優惠｜啟德帝盛酒店空中酒吧星空派對！延續BLACKPINK演唱會熱潮＋3小時無限暢飲

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
韓國頂流女團BLACKPINK即將強勢登陸啟德體育園開騷！想在演唱會後延續那份澎湃熱情，鄰近會場的啟德帝盛酒店Jin Bo Law空中酒吧特別推出「Pink Meets Black」DJ派對，讓你一邊俯瞰維港星空，一邊沉浸在極致的粉黑狂熱之中。
全球樂迷朝聖啟德新地標
萬眾期待的BLACKPINK將於2026年1月24日至26日，一連三晚登陸香港啟德體育園舉行BLACKPINK "DEADLINE"世界巡迴演唱會2025／2026香港站。作為全球最具影響力的K-pop女團，她們的舞台魅力早已席捲全球，今次選址鄰近啟德郵輪碼頭，預計將吸引數以萬計的粉絲湧入。這股黑色與粉紅色的旋風不單帶動了全港的追星氣氛，更令啟德一帶化身為潮流據點，讓所有樂迷都期待在演出當晚感受前所未有的震撼。
迷人星空下的粉黑電音派對
看完演唱會意猶未盡，位於啟德帝盛酒店15樓的Jin Bo Law空中酒吧，將於2026年1月24日晚上9時隆重呈獻「Pink Meets Black」DJ星空派對。酒吧特別邀得DJ Hyphen駐場打碟，現場將放送一連串驚喜十足的K-pop Remix舞曲，將現場氣氛推向巔峰。酒吧營造出摩登時尚的氛圍，配合維港壯麗的全景與閃爍星光，讓樂迷能在開闊的空中平台盡情舞動，與志同道合的朋友一齊High爆整晚。
激抵早鳥優惠與任飲攻略
為了讓一眾BLINKs玩得盡興，酒店推出了3小時無限暢飲套餐，每位只需$420（另收加一服務費），即可任飲韓式燒酒、紅白汽泡酒、烈酒及啤酒等，更附送串燒拼盤1份。凡於2026年1月22日或之前經Klook預訂並付款，即可享有85折早鳥優惠，即是每位$399；而持有當日演唱會門票的樂迷亦可享9折優惠。現場更備有韓式香辣雞翼、炒年糕及牛肉紫菜飯卷等美食供額外加購，絕對是騷後狂歡的最佳選擇。
【早鳥優惠】啟德帝盛酒店Jin Bo Law｜Pink Meets Black DJ星空派對
日期：2026年1月24日（星期六）
時間：晚上9時至凌晨12時
價錢：$399
（原價：$462）
地址：啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店15樓（地圖按此）
交通方法：港鐵宋皇臺站D出口步行約10分鐘
