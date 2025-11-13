早鳥送 DJI 手機雲台，HONOR Magic 8 Pro 11.26登港：2億像素 AI 夜視長焦

文章來源：Qooah.com

早鳥優惠首 300位登記即有機會獲得 DJI 雲台 Osmo Mobile SE！

HONOR 將於11月26日在香港推出其 Magic 系列全新旗艦機型 HONOR Magic 8 Pro。這款手機主打人工智能影像技術，搭載 2億像素的 AI 超級夜景長焦鏡頭，並配合其自主研發的艾瑪格影像系統，致力於為用戶更好的拍照體驗。

HONOR Magic 8 Pro 所配備的 2億像素 AI 夜視長焦鏡頭，不僅具備超大尺寸傳感器與大光圈設計，還融合了5.5級磁力防震與 3.7X 光學變焦能力。即使在光線複雜的夜景環境中，也能清晰捕捉城市燈火或野外星空的豐富細節，呈現色彩真實、層次分明的成像效果，讓人像與景物都更加細膩自然。

廣告 廣告

為慶祝新品發佈，HONOR 將於11月15日下午6點啓動首輪早鳥優惠活動。前 300名成功登記的用戶，將有機會獲贈一部價值 HK$379 的 DJI 手機雲台，名額有限，先到先得。更多關於 HONOR Magic 8 Pro 的產品資訊與活動安排，將於本月內陸續公佈，敬請持續 Qooah 報導。