別只會早C晚A！TikTok爆紅「肌膚循環Skin Cycling」保養法 29折起入手護膚好物 4天即養出穩定肌
比早C晚A更有效！即看TikTok爆紅「肌膚循環Skin Cycling」護膚法：
想要皮膚好，選對合適的護膚方法十分重要。近來在TikTok爆紅的「肌膚循環Skin Cycling」護膚法，透過週期式輪替使用酸類、A醇與修護保濕產品，讓肌膚不再因為長期高強度刺激而屏障受損，把肌膚的光澤感重新養回來。
「肌膚循環Skin Cycling」是甚麼？
「肌膚循環Skin Cycling」護膚法是由皮膚科醫師Whitney Bowe提出，她建議將保養程序劃分為四天一個完整循環，透過明確分工，避免活性成分同時堆疊所帶來的刺激風險。功效型成分集中在指定晚間使用，剩下日子則把焦點放回補水、舒緩與屏障修護，給肌膚留出足夠的修復時間。
「肌膚循環Skin Cycling」循環週期可視乎膚況變動
雖然原始建議為4天一循環，但Skin Cycling護膚法並非一成不變。油性或耐受度較高的肌膚，在狀態穩定後可適度縮短修護天數。相反，膚質偏薄或容易泛紅的人，延長至5至6天一循環反而更理想。最重要的是觀察肌膚反應，而盲目地跟隨。無論是哪一種安排，酸類與A醇皆建議於夜間使用，並在隔日確實做好防曬，才能避免反黑與敏感問題。
「肌膚循環Skin Cycling」第一天：溫和去角質
第一晚先從夜間的去角質開始，可使用水楊酸或果酸類成分協助代謝老廢角質、清理毛孔，讓後續保養品更容易被吸收。這個階段的重點不在於「愈酸愈好」，而是選擇濃度適中的產品，減少不必要的刺激。
「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：Stridex 溫和型0.5%水楊酸棉片
29折優惠價：$39.5｜
原價：$138
以低濃度配方協助清除表層油脂與角質，同時兼顧肌膚舒適度。
「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：The Ordinary 30%果酸+2%水楊酸精華原液
91折優惠價：$82｜
原價：$90
果酸與水楊酸複合配方，適合已建立耐受度，並希望加強平滑膚觸的人使用。
「肌膚循環Skin Cycling」第二天：A醇抗衰老
完成煥膚後的第二晚進入抗老核心，以A醇類成分促進肌膚更新、改善細紋與鬆弛問題。A醇是刺激性相對較高的成分，如果是新手，建議使用低濃度的A醇產品建立耐受度，切記控制好用量，寧願慢慢來，也不要操之過急。
「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：Neutrogena 維A醇抗皺修護新生面霜
價錢：$299
透過緩釋技術降低刺激風險，讓抗老成分能更平穩地發揮作用。
「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：Neutrogena 維A醇抗皺修護眼霜
價錢：$299
「肌膚循環Skin Cycling」第三與第四天：全力保濕修護
經歷連續2天的功能型保養後，來到第三、四晚應安排修護期，讓肌膚回到補水、舒緩與屏障強化的狀態，更是決定整個循環是否成功的關鍵階段。應優先挑選透明質酸、維他命B5、神經醯胺等補水配方的護膚產品，目標是把前兩晚可能造成的微刺激安撫下來，讓皮膚狀態恢復穩定，上妝也更貼服。
「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：DEVDO 透明質酸B5長效保濕冷凍注射精華
38折優惠價：$299｜
原價：$796
以透明質酸與維他命B5為主的配方，能有效提升含水量與肌膚彈性。
「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：L’Oreal Paris 活力緊緻透明質酸水光瓶保濕精華
67折優惠價：$159｜
原價：$239
主打長效保濕與清爽膚感，特別適合在修護日使用。
