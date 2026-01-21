Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

別只會早C晚A！TikTok爆紅「肌膚循環Skin Cycling」保養法 29折起入手護膚好物 4天即養出穩定肌

想要皮膚好，選對合適的護膚方法十分重要。近來在TikTok爆紅的「肌膚循環Skin Cycling」護膚法，透過週期式輪替使用酸類、A醇與修護保濕產品，讓肌膚不再因為長期高強度刺激而屏障受損，把肌膚的光澤感重新養回來。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

「肌膚循環Skin Cycling」是甚麼？

「肌膚循環Skin Cycling」護膚法是由皮膚科醫師Whitney Bowe提出，她建議將保養程序劃分為四天一個完整循環，透過明確分工，避免活性成分同時堆疊所帶來的刺激風險。功效型成分集中在指定晚間使用，剩下日子則把焦點放回補水、舒緩與屏障修護，給肌膚留出足夠的修復時間。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

「肌膚循環Skin Cycling」循環週期可視乎膚況變動

雖然原始建議為4天一循環，但Skin Cycling護膚法並非一成不變。油性或耐受度較高的肌膚，在狀態穩定後可適度縮短修護天數。相反，膚質偏薄或容易泛紅的人，延長至5至6天一循環反而更理想。最重要的是觀察肌膚反應，而盲目地跟隨。無論是哪一種安排，酸類與A醇皆建議於夜間使用，並在隔日確實做好防曬，才能避免反黑與敏感問題。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

「肌膚循環Skin Cycling」第一天：溫和去角質

第一晚先從夜間的去角質開始，可使用水楊酸或果酸類成分協助代謝老廢角質、清理毛孔，讓後續保養品更容易被吸收。這個階段的重點不在於「愈酸愈好」，而是選擇濃度適中的產品，減少不必要的刺激。

「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：Stridex 溫和型0.5%水楊酸棉片

29折優惠價：$39.5｜ 原價：$138

以低濃度配方協助清除表層油脂與角質，同時兼顧肌膚舒適度。

SHOP NOW

Stridex 溫和型0.5%水楊酸棉片

「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：The Ordinary 30%果酸+2%水楊酸精華原液

91折優惠價：$82｜ 原價：$90

果酸與水楊酸複合配方，適合已建立耐受度，並希望加強平滑膚觸的人使用。

SHOP NOW

The Ordinary 30%果酸+2%水楊酸精華原液

「肌膚循環Skin Cycling」第二天：A醇抗衰老

完成煥膚後的第二晚進入抗老核心，以A醇類成分促進肌膚更新、改善細紋與鬆弛問題。A醇是刺激性相對較高的成分，如果是新手，建議使用低濃度的A醇產品建立耐受度，切記控制好用量，寧願慢慢來，也不要操之過急。

「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：Neutrogena 維A醇抗皺修護新生面霜

價錢：$299

透過緩釋技術降低刺激風險，讓抗老成分能更平穩地發揮作用。

SHOP NOW

Neutrogena 維A醇抗皺修護新生面霜

「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：Neutrogena 維A醇抗皺修護眼霜

價錢：$299

SHOP NOW

Neutrogena 維A醇抗皺修護眼霜

「肌膚循環Skin Cycling」第三與第四天：全力保濕修護

經歷連續2天的功能型保養後，來到第三、四晚應安排修護期，讓肌膚回到補水、舒緩與屏障強化的狀態，更是決定整個循環是否成功的關鍵階段。應優先挑選透明質酸、維他命B5、神經醯胺等補水配方的護膚產品，目標是把前兩晚可能造成的微刺激安撫下來，讓皮膚狀態恢復穩定，上妝也更貼服。

「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：DEVDO 透明質酸B5長效保濕冷凍注射精華

38折優惠價：$299｜ 原價：$796

以透明質酸與維他命B5為主的配方，能有效提升含水量與肌膚彈性。

SHOP NOW

DEVDO 透明質酸B5長效保濕冷凍注射精華

「肌膚循環 Skin Cycling」產品推薦：L’Oreal Paris 活力緊緻透明質酸水光瓶保濕精華

67折優惠價：$159｜ 原價：$239

主打長效保濕與清爽膚感，特別適合在修護日使用。

SHOP NOW

L’Oreal Paris 活力緊緻透明質酸水光瓶保濕精華

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

護膚熱話：

這裏買護膚品超抵！大牌誇張激減 低至32折買Estée Lauder「小棕瓶」、$623買到SK-II皇牌神仙水、41折買La Mer面霜

《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪

Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折