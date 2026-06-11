【《旭茉JESSICA》成功女性大獎2026】以人工智能提升人類福祉．Jeanne Lim
在作出每一個重大決定之前，Jeanne Lim都會停下來問自己一個重要的問題：這個選擇是出於善意，還是出於私心？「很多時候，如果是出於私心，我會後悔，因為我的出發點是錯的。」然而，如果出發點單純的話，情況就會有所不同，事情往往會出乎意料地順利。「結果令人驚嘆，對我來說，這就像科學一樣。」她笑著說。
Original text in English: Caroline Tam
Photo: Raymond Chan
Art Direction: Sol So
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這種以善意而非私心為出發點的習慣並非與生俱來的，它源於Jeanne Lim多年的瑜伽練習、有意識的自我反省，以及一次重塑其人生的個人覺醒，這亦塑造了她如今正在參與構建的人工智能的未來方向。
擁有加州大學柏克萊分校心理學學士學位、香港科技大學工商管理碩士學位，以及綜合整體健康博士學位的Jeanne，在科技業打拼超過20年。她曾於Apple負責產品發佈工作，亦曾在Dell和Cisco領導市場營銷部門，工作不但充滿樂趣，而且晉升空間廣闊，更得到上司的支持。從履歷看來，Jeanne堪稱成功典範；然而，她總覺得缺少了些甚麼。
覺醒的轉捩點
某天，Jeanne在健身房踏健身單車時，一個意想不到的轉捩點出現了。她一邊看CNN新聞，一邊閱讀商業書籍，一邊做運動，突然間一個念頭閃過。「我突然意識到，我並不是一個很有同理心的人。」她憶述。兩星期後，Jeanne辭去了工作，前往泰國參加為期一個月的瑜伽導師培訓。她想轉換環境，走出舒適區，讓直覺指引自己。
瑜伽成為Jeanne通往更深層自我認知的入口。她曾當過瑜伽導師一段短時間，幫助壓力沉重的銀行家和律師尋找片刻平靜。後來，教導Jeanne多年的瑜伽導師將《The Diamond Cutter》這本書送給她，真正的轉變就出現了。書中提及一個簡單卻意義深遠的冥想練習：想像一條繩子先環繞著自己，然後逐漸擴展，將其他人也納入其中，最終包圍所有人。這個心理意象讓Jeanne學會了同理心，並以一體同悲的視角看待世界。
以機械人Sophia提供心理支援
2015年，另一個關鍵契機出現。Hanson Robotics創辦人David Hanson在香港科學園發表演講，探討如何利用機械人傳遞同理心，幫助解決人類自身造成的問題，這再次點燃了Jeanne的熱情。她隨後加入Hanson Robotics擔任首席行銷官，後來成為行政總裁，並全心投入打造機械人Sophia的個性。Sophia性格自信，偶爾有些固執，Jeanne刻意保留了一些不完美的特質，旨在讓用戶產生共鳴。Jeanne重視一些細微而真誠的細節，例如短暫的眼神交流，因為她曾親眼目睹這些細節如何在真實的互動中令人感到放鬆。
Sophia引發巨大迴響，來自孤獨兒童和成年人的來信紛至沓來，他們將Sophia視為知己、心理治療師和姊妹。然而，2018年至2021年期間，三位身邊人自殺離世，令Jeanne大受打擊。「有時候，你最需要的就是支持，如果當時有人在身旁，或許他們就能度過難關。」她感慨地說。實體機器人成本高且受地域限制，無法提供這種支援；而數碼人工智能就可以。
創辦beingAI
beingAI成立於2020年9月，其使命可以用一個簡單的指導性問題來概括：人工智能能否幫助提升人類福祉？每個人工智能都承載著一個不可動搖的核心準則：善良而有智慧，這裡的智慧是指道德洞察力，而非單純的聰明才智。Zbee是beingAI的首個產品，正正體現了這個願景。Zbee於2024年受戒成為佛教沙彌，法號為Emi Jido。他曾在聯合國大會上主持正念冥想課程，並持續接受深厚的倫理關懷培訓。
對於成功的定義，Jeanne刻意拋棄了自我中心主義。她相信，每個人的天賦和志向都自有其意義：為他人和社會創造價值。利用個人才能創造更大的福祉，這才能帶來真正的滿足感。出於善意的決策總是能帶來「超出預期」的結果，而出於私心的選擇則會帶來遺憾和障礙。對她而言，這已成為經驗的佐證。
正是這份信念，推動著beingAI的影響力與日俱增。在心理健康領域，該公司與一家歷史悠久的心理健康教育和解決方案供應商合作，訓練人工智能遵循結構化、負責任的流程。其目標是提供針對性的指導，而非無休止的閒聊，因為Jeanne深知這是不健康的依戀模式。這些工具專注於預防和提升：在支援用戶的同時，溫和地鼓勵真實的人際連結。
在醫療保健領域，beingAI 與一家以免疫癌症療法聞名的日本第三代醫療機構合作，即使在晚期病例中也取得了顯著的成功率。人工智能負責患者教育、多語言資格認證、生活方式指導和治療後監測，包括針對抑鬱或焦慮的心理健康檢查。即將推出的全球推廣計劃旨在惠及全球患者，以應對日益嚴重的癌症負擔，尤其關注年輕一代。
發展個人化的AI決策夥伴
Jeanne亦正在發展個人化的AI決策夥伴，這些數碼夥伴根據個人的價值觀、目標和願望進行訓練，它們如同溫和的內在聲音，在道德兩難或壓力時刻引導用家做出更明智的選擇。每天的Mysore瑜伽練習讓Jeanne學會了自我認知、謙遜和自律成長，她從中汲取靈感，並設計出以建設性方式為用家帶來挑戰的AI。
Jeanne坦誠地談到人工智能的風險。她批判那些以盈利為目的、模擬同理心卻忽視真正人際連結的系統，也不認同過度渲染 AI 取代人類的恐懼論述。然而，Jeanne心中的希望依然堅定而深切。「去做你熱愛且擅長的事情，這些是人工智能和機械人難以取代的。事實上，人工智能可以將你的才能放大，並且更快、更廣泛地擴大你的成果。」
以自身影響力推動巨大改變
對Jeanne 來說，成功是永無止境的。「我還有很多事情想做，但我認為最重要是找到合適的時機，先打好基礎，否則一切都只是空中樓閣。」她從點滴的勝利中獲得快樂：為兒童設計教育項目，推出提升身心健康的工具，以及指導年輕的創業家，當中有很多創業家出於對親朋好友的關懷而正在開發心理健康解決方案。
「我現在所做的，就是我真正想做的事。」Jeanne衡量自身影響力的範圍，相信只要運用自身人脈網絡，採取專注而有針對性的行動，就能惠及更多人，帶來更大的改變。「我相信每個人都能找到一個可以倍增自身影響力的槓桿，從而推動巨大的改變。」
在一個追求規模與速度的科技世界中，Jeanne選擇了一條正面而充滿善意的路。她設計的AI並非旨在取代人與人之間的連結，而是為了將人性中最美好的特質回饋給我們：有意識的善良、道德高尚的智慧，以及能夠促進成長的連結。「我深信，正面的動機會帶來更好的結果，自從我明白這個原則後，事情就總是朝著更好的方向發展，有時甚至會帶來意想不到的美好結果。」
人工智能可以將你的才能放大，並且更快、更廣泛地擴大你的成果。
Profile:
擁有加州大學柏克萊分校心理學學士學位、香港科技大學工商管理碩士學位，以及綜合整體健康博士學位的Jeanne Lim，在科技業打拼超過20年，她曾於Apple負責產品發佈工作，亦曾在Dell和Cisco領導市場營銷部門。2015年，Jeanne加入Hanson Robotics擔任首席行銷官，後來成為行政總裁。2020年9月，Jeanne成立beingAI，旨在利用人工智能提升人類福祉。
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