【《旭茉JESSICA》成功女性大獎2026】以仁心守護生命．潘昭頤

每年，妊娠毒血症奪走全球數萬名母親和嬰兒的生命，然而許多病例在症狀出現之前，其實是可以預測和預防的。20年來，潘昭頤教授（Liona）一直致力將這項知識變成現實，她始終拒絕接受「我們無能為力」的說法。

Original text in English: Caroline Tam

Photo: Raymond Chan

Art Direction: Sol So



一切始於潘昭頤教授14歲那年，她目睹一位家人飽受疾病折磨，於是立志要成為一名醫生，並寫信給父親，要求前往英國接受更優質的教育。Liona的母親看出女兒的決心，便溫和地引導她選擇婦產科；「如果你想成為一名醫生，這才是真正能夠倡導女性權益的途徑。」90年代初，「女權主義」之類的詞彙仍未算常見，但人們的共識卻很明確：女性健康需要一位強而有力的倡導者。

踏上醫者之路

Liona離港遠赴英國完成中學課程，並於2002年取得Guy's, King's and St Thomas' School of Medicine的內外全科醫學學士學位（MBBS）。在倫敦接受婦產科訓練期間，Liona做出了一個大膽的決定，第二年結束後，她直接拜訪King's College Hospital的Professor Kypros Nicolaides。Nicolaides是胎兒醫學領域的領導人物，透過胎兒醫學基金會的獎學金計劃，他成為了Liona的導師。最初，Liona被超音波檢查吸引，因為她喜歡掃描健康的懷孕過程，但她很快就將注意力集中在涉及異常和併發症的複雜病例上。「我從希望給準父母帶來喜悅，轉變為專注於幫助那些身處困境的患者。」

重點研究「妊娠毒血症」

Liona親眼見證妊娠毒血症的破壞性，而且醫生也束手無策，因此她將研究重心轉向了妊娠毒血症。當時，治療主要以被動為主：監測、控制症狀，必要時分娩，但她從妊娠早期指標中發現了規律。「我開始致力於將焦點從應對轉向預防。」在Professor Kypros Nicolaides的指導下，Liona利用母體因素、血壓、子宮動脈多普勒和生物標記構建了一個懷孕早期預測模型，這項工作促成了具有里程碑意義的ASPRE試驗，她也是該試驗的共同負責人。發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的研究結果表明，在懷孕11至14週期間，每日服用150毫克阿士匹靈可將高風險孕婦患上早產妊娠毒血症的風險降低62%。「當研究結果顯示早期服用阿士匹靈可以顯著降低早產妊娠毒血症的風險時，這證明了我們多年來的努力是值得的，它展現了嚴謹的科學和協作在改變孕期保健方面的力量。」

讓研究成果真正改變世界

2016年，Liona回到香港，加入香港中文大學婦產科學系擔任臨床副教授，致力將研究成果轉化為實際的改變。她於2018年獲晉升為臨床正教授，其後更出任系主任。Liona的團隊在亞洲進行的研究證實了早期篩檢和預防的益處，醫院管理局在公立醫院全面推行早孕期篩查和預防方案。如今，成千上萬的女性受惠於早期風險評估和針對性阿士匹靈治療。

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Liona的影響力遠不止於學術界。2024年，她創立了PregnaSense Co. Limited，致力於將生物標記工具應用於臨床醫學。她亦擔任King's College London（自2018年起）、上海交通大學附設新華醫院、浙江大學醫學院婦產科學院、北京首都醫科大學附設北京安貞醫院的客座教授。身為International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology（ISUOG）的候任主席，Liona對婦產科超音波檢查的國際標準帶來深遠影響。她最新的成就是獲頒「裘槎優秀醫學科研者獎2026」，該獎學金旨在支持多組學研究，以提高預測的準確性，並了解部分女性對阿士匹靈毫無反應的原因。

Liona Poon 潘昭頤

要兼顧多重角色絕非易事，Liona傾向於「融合工作與生活」，而非追求平衡。「身兼多職固然不易，但對我而言，一切都圍繞著一個共同的目標：改善全球產科護理和女性健康，當你的工作以目標為導向時，各個角色之間就不會產生衝突，而是互補。」丈夫的支持、香港中文大學的可靠團隊，以及自設的界限（晚上11時以後不接電話）都對她有所幫助。Liona坦誠地談到職業倦怠：「我經常瀕臨崩潰。」她承認。現在她學會了識別界線，並放棄不必要的工作。「放棄並非失敗，而是一種力量，因為你需要認識自己的局限性。」

衝破性別障礙

身為女性健康領域的女性領袖，Liona也面對一些常見的障礙：決心和果斷常常被誤解為「咄咄逼人」。「那些勇於突破界限或提出清晰願景的女性，與男性同業相比，可能會獲得不一樣的評價。」她也發現，在作出決策的高層中，女性人數寥寥無幾。Liona堅守目標，並積極指導後輩來應對這些挑戰。「每一個障礙都讓我更加堅定地挑戰過時的觀念，為業界創造一個更包容、公平的未來。」

在許多亞洲地區，低生育率加劇了人們的焦慮。許多女性，尤其是在懷孕初期，出於對流產的恐懼，會避免一切運動。但Liona指出了當中的弊端：懷孕會讓心臟負荷增加50%，而突然停止運動會導致肌肉快速流失、背痛和過度勞損。「如果你不做任何運動，基本上兩至三星期內，你的肌肉量就會迅速減少，這對身體的傷害非常大。」她提倡循序漸進的改變：「這種理念在100年前行得通，那時人們的活動量更大。如今，久坐的工作模式盛行，導致人們更加缺乏運動，這對母親和嬰兒的健康都有害。」

指導後輩成為Liona前進的動力。對於有志成為醫生和研究人員的女性，她給出的建議直截了當：「保持好奇心，勇於嘗試，並且時刻牢記目標。」Liona鼓勵學生們「多關心」患者，即使感到不自在，也要勇於表達自己的想法，並敢於挑戰權威，包括她本人的權威，從而培養批判性思維和獨立判斷。「研究是臨床醫學的核心，不要把它當作考試的作業，要真正投入其中，從而改善醫療服務。」

以預防代替被動應對

對Liona而言，成功並非終點，而是推動她迎接新挑戰的動力。她以實際影響力來衡量成功，即研究成果能否改變政策，並全面地保護母親和嬰兒的健康。展望未來，Liona希望產科護理能真正做到以預防為主，而非被動應對。她接下來的目標是預測早產：預防34週前的分娩，因為34週前的分娩結果最差，胎兒生長受限和死產的風險也最高。在亞太地區建立研究網路至關重要，全球超過一半的新生嬰兒都在這裡出生，但現行的相關指引往往依賴西方的數據，她希望以針對特定地區的證據來制定本地標準。

30年前，Liona給父親寫了那封信，如今，她依然是那個勇於追求更好答案、不接受「現狀」的人。在身邊人眼中，Liona是成功典範，她本人則認為自己很有用。只要可以讓懷孕過程變得更安全，Liona就會繼續努力，一手拿著數據，一手懷著目標，直到這些數字最終印證她從14歲起就明白的道理：我們可以做得更好。

Liona Poon_潘昭頤

每一個障礙都讓我更加堅定地挑戰過時的觀念，為業界創造一個更包容、公平的未來。

Profile:

潘昭頤於2002年取得Guy's, King's and St Thomas' School of Medicine的內外全科醫學學士學位（MBBS），其後開始重點研究「妊娠毒血症」。2016年，Liona回到香港，加入香港中文大學婦產科學系擔任臨床副教授，並於2018年獲晉升為臨床正教授，其後更出任系主任。Liona的團隊在亞洲進行有關妊娠毒血症的研究證實了早期篩檢和預防的益處，醫院管理局在公立醫院全面推行早孕期篩查和預防方案，讓成千上萬的女性受惠於早期風險評估和針對性阿士匹靈治療。

2024年，Liona創立了PregnaSense Co. Limited，致力於將生物標記工具應用於臨床醫學。她亦擔任King's College London（自2018年起）、上海交通大學附設新華醫院、浙江大學醫學院婦產科學院、北京首都醫科大學附設北京安貞醫院的客座教授。身為International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology（ISUOG）的候任主席，Liona對婦產科超音波檢查的國際標準帶來深遠影響，她更榮獲「裘槎優秀醫學科研者獎2026」，以表揚其卓越的醫學研究成就。

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