【《旭茉JESSICA》Trailblazers Award 2024/25】以智慧創新促進大眾視力健康｜Optical Easy及EyeComfi創辦人 陳益慧 Aggie Chan

眼睛是靈魂之窗，清晰的視力對我們的生活尤為重要，對於兒童的成長和學習更是影響深遠。擁有十多年兒童教育工作經驗的陳益慧（Aggie）亦深明此道，她於2021年進軍眼鏡行業，在銅鑼灣開設Optical Easy O2O眼鏡環保概念店，今年更創辦EyeComfi，與各方合作，推廣結合中醫養生與護眼教育的嶄新理念。Aggie積極推動有關眼睛健康、兒童護眼的公眾教育，她表示：「我們將兒童教育與視光專業結合，免費為學生提供視力篩查，藉此提升他們的視力健康。」另一方面，Optical Easy亦推出自家設計的環保眼鏡框、以鈦金屬物料製成的自家品牌眼鏡框，EyeComfi則推出太陽眼鏡，並且推動二手眼鏡框回收計劃，以及隱形眼鏡外殼回收計劃，為環保作出貢獻。店內提供即場試戴及驗眼服務，猶如時裝店或百子櫃般，讓顧客即場試戴單光、散光、彩妝、漸進隱形眼鏡，並提供「新手戴con教學」。

Text: Garfield Lau

Photo: Raymond Chan

Art direction: Sol So

從兒童教育到護眼教育

擁有幼兒教育碩士學位及EMBA行政人員工商管理碩士學位的陳益慧，從事兒童教育行業十多年，曾任幼稚園入學考官、兒童教育中心總監。Aggie指出，她選擇發展眼鏡生意，並非改變事業跑道，而是其教育使命的進化及延續。「根據過往與家長和小朋友相處的經驗，我發現了一個普遍的現象：小朋友上課時不專心，家長通常會認為他們頑皮，或者發展遲緩，甚至懷疑他們是SEN學生。可是，原來小朋友是因為患有近視而看不清楚黑板，才會表現得不專心，卻又不懂得表達，才令家長有所誤解。因此，我決定創辦Optical Easy及EyeComfi，將兒童教育的理念延伸至護眼教育。」

萬事起頭難，Aggie坦言，創業初期，她對眼鏡行業的事物一竅不通，亦因此而吃了不少苦頭。「從事兒童教育工作多年，讓我明白到學無止境的道理，因此，我除了不時向視光師、鏡片供應商、隱形眼鏡供應商虛心請教學習外，更會旁聽視光師的課堂，藉此自我增值。」Aggie就這樣邊學邊做，無論出貨、入貨、核對隱形眼鏡度數、招聘人手等，她都同樣親力親為，逐步累積經驗。

Aggie Chan

提供專業視光服務

Optical Easy O2O眼鏡環保概念店位於銅鑼灣，駐店的資深視光師擁有45年豐富經驗，再加上多位具有10年以上經驗的視光師，星期一至日為客人提供專業諮詢服務，並且專注拓展兒童護眼近視控制，以及老花漸進眼鏡和隱形眼鏡進階服務。身處競爭激烈的眼鏡零售行業，想要突圍而出，的確絕不容易，除了提供優質的產品外，顧客的體驗亦同樣重要。「作為全港首間O2O隱形眼鏡專門店，Optical Easy店內配備所有原裝行貨隱形眼鏡的試片，當視光師為顧客驗眼後，客人可以即場試戴合適的隱形眼鏡。EyeComfi最近推出了自家設計的磁吸太陽眼鏡，不但有效保護眼睛，使用也十分方便，而且，同樣由我們自家設計、備有度數的泳鏡亦即將登場。」此外，Aggie同時善用科技去提升顧客的購買體驗，選配全視線鏡片時，客人選擇了心儀的鏡框及鏡片顏色後，可以立即透過手機屏幕看到虛擬試戴的影像及鏡片的變色效果，從而作出比較，並選取最適合自己的產品。

支持環保 推動CSR及SDGs

除了重視服務質素及顧客體驗外，Aggie亦相當注重保護環境，Optical Easy不但與設計師合作打造廢棄魚網環保眼鏡框，更推出自家設計、採用PET物料製成的環保眼鏡框，並且推動二手眼鏡框回收計劃。「我們收集八成新以上或使用不超過兩年的眼鏡，先把鏡片拆下，再將眼鏡框清潔乾淨，最後，我們會將這些二手眼鏡框捐贈予本港低收入家庭或外地山區的居民。」向來熱心公益的Aggie，早前更身體力行將收集所得的二手眼鏡框分別帶往內蒙古及菲律賓Smoky Mountain貧民窟，親自送到有需要人士手上。品牌亦推出隱形眼鏡外殼回收計劃，不但為環保作出貢獻，更為推動企業社會責任（CSR）及實踐可持續發展目標（SDGs）出一分力。收集得來的塑膠包裝將會被再造成黑色環保垃圾袋，又或升級再造成工業塑膠。此外，Aggie亦於2022年創辦了「香港清水灣獅子會」，該組織去年將收集所得的2,000個隱形眼鏡外殼換成500件衣服，並捐贈予視障人士，藉此回饋社會。2025年12月初，她更親身與專業視光師及整個團隊整整一星期每天到訪大埔火災居民的臨時居所，並帶備專業驗光儀器和眼鏡鏡框，免費贊助居民即場驗配新眼鏡和隱形眼鏡，希望盡一點心意，為他們送上真切的關懷和慰問。

Aggie Chan

推動兒童護眼教育

另一方面，Aggie亦一直致力推動有關眼部健康、兒童護眼的公眾教育，希望以創新科技及社會企業精神促進大眾的視力健康。「6歲至12歲是兒童護眼、防控近視的黃金期，為了提升學童的視力健康，我們推動到校公眾教育視力服務，免費為學生提供視力篩查，並與不同的慈善團體、鏡片供應商合作，為學童提供配鏡優惠，至今已惠及超過1萬名學童。」她亦曾前往廣西、內蒙古等地，為當地兒童提供視力篩查服務。這位女創業家強調，Optical Easy和EyeComfi是教育與視光的跨界創新，「我們將兒童教育與視光專業結合，推動護眼公眾教育，並融入永續概念，藉此為社會作出貢獻。」

在兒童教育行業工作多年，令Aggie學會細心聆聽小朋友及家長的需要，這亦讓她招待客人時更得心應手，能夠耐心地了解他們的需求。「客人揀選眼鏡，其實跟小朋友選擇學校有異曲同工之處，因為每位小朋友都是獨一無二的，而每位顧客的眼睛也是獨一無二的，因此，我們會根據每位客人的度數、預算、個人需要，為他們推介合適的產品。」

冀帶領品牌拓展大灣區市場

對於其他有志創業的人士，Aggie建議大家要勇於探索，最重要是踏出第一步，但同時亦要懂得「時」、「位」、「勢」——審時度勢，並且了解自己的優勢。談到未來發展計劃，她顯得雄心勃勃，「我打算將Optical Easy和EyeComfi這兩個香港品牌推廣到大灣區，以至東南亞及全球各地。另一方面，我計劃在各區商場設立流動驗眼站，並同時繼續拓展環保工作，例如在商場設立隱形眼鏡外殼回收箱，繼而將視力篩查、護眼教育、近視防控等服務擴展至大灣區、東南亞及歐洲。」

在創業路上，我們應該勇於探索，最重要是踏出第一步，但同時亦要懂得「時」、「位」、「勢」——審時度勢，並且了解自己的優勢。

