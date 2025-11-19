《旭茉JESSICA》x JES Network 茉萃薈 x VERDE — 珠寶藝韻限定之夜

於璀璨的光影之中，《旭茉JESSICA》 及 JES Network 茉萃薈，聯同意大利知名珠寶品牌 VERDE 於銅鑼灣利園二期門店隆重舉行獨家珠寶品鑒活動，攜手呈獻一場融合藝術、時尚與匠心工藝的珠寶盛宴！

Photo: Raymond Chan

品味薈萃：愉悅交流的時尚聚會

這場洋溢著藝術氣息與時尚格調的限定聚會，邀請到 JES Network 成員好友們齊聚一堂，共賞 VERDE 經典而精緻的珠寶設計。品牌每一件作品皆體現匠心工藝與女性柔美之間的完美平衡，展現現代女性自信、優雅又充滿力量的閃耀魅力。

珠寶藝術：細膩工藝與自信魅力

現場嘉賓與 The JESSICA Company 創辦人吳旭茉小姐（Ms.Jessica Ng) 一同欣賞 VERDE 經典與創新並蓄的珠寶設計，細味每一顆鑲嵌之間的細膩光芒，享受一場尊貴的私人購物體驗！

當晚，來賓們在愜意的氛圍中細賞珠寶藝術之美，從意大利珠寶的無窮魅力之中一起交流靈感與故事。這個夜晚不僅是對珠寶藝術與細膩工藝的禮讚，更是一次向女性魅力與自我光芒致敬的時刻。

