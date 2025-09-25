【《旭茉JESSICA》Young Trailblazers Award 2024/25】善用社交媒體宣揚理財概念｜友邦保險資深區域經理 羅珮慈 Christy Law

Christy Law

KOL與保險顧問，看似是兩種風馬牛不相及的職業，但其實兩者同樣需要真誠、專業的態度，再加上持續經營，才能達致成功。曾任KOL及YouTuber的羅珮慈（Christy）於2014年轉換跑道，投身保險行業，多年來獲獎無數，她曾先後五年成為百萬圓桌會會員（MDRT），並且三度成為百萬圓桌會超級會員（COT），更是業界中最年輕的COT。Christy深明社交媒體擁有強大的影響力，於是積極經營個人社交平台，透過輕鬆有趣的方式分享保險知識和理財概念。「社交平台就像你的個人名片，能展現出你的個性和形象，並讓更多人認識你。」她說著，面上流露出自信的笑容。

Text: Monica Lau

Photo: Raymond Chan

Art direction: Sol So

真誠與堅持 缺一不可

投身保險業前，羅珮慈是一位KOL及YouTuber，其YouTube頻道以「Miss Cool箍牙妹」為名，影片內容以美容及lifestyle為主。憑藉風趣幽默的風格，Christy於大約半年內累積了逾萬名粉絲，高峰時期訂閱人數超過60,000人，單一影片的最高收看人次更超過250,000次。「我可算是第一代YouTuber，因此成功搶飲『頭啖湯』。由撰稿、打燈、拍攝、錄音到剪接，我都一手包辦，雖然初期觀看人數不多，但我仍然持續地創作，堅持每周更新YouTube頻道的內容，慢慢累積粉絲群。我認為真誠亦相當重要，我一直以最真實的面貌跟觀眾互動，以及分享生活資訊、護膚心得、化妝技巧等，從不刻意包裝自己，讓觀眾感受到我的熱情和用心，從而吸引他們支持。即使時至今日，我成為了保險顧問，亦同樣以真誠待客。」

Christy的KOL及YouTuber生涯中，曾與超過20個知名品牌合作，讓她累積了很多寶貴經驗。「記得有一次，我與某國際護膚品牌合作，對方要求極高，從劇本內容到拍攝角度都多次反覆修改，為我帶來不少挑戰。這次合作的過程雖然困難重重，但也讓我學會如何在保留個人風格之餘，同時滿足客戶的需求，這對我日後的工作大有幫助。」

從KOL轉型為保險顧問

Christy的母親是一位資深保險顧問，擁有近20年豐富經驗，Christy於2014年決定轉換跑道，追隨其母的步伐，加入保險業。她表示，轉行初期遇上的挑戰多不勝數，「從KOL轉型成為保險從業員，初時有很多人都對我抱有懷疑態度，但我不想辜負媽媽對我的信任，而且，我相信自己一定能夠在保險行業取得成功。於是，我堅持以真誠、誠懇的態度為客戶服務，再加上專業知識，讓他們逐步建立信任，藉此證明自己並不只是螢幕上的『Miss Cool』，更是一位值得信賴的理財夥伴。」Christy深信，數碼營銷對各行各業來說都是不可或缺的，於是，她特意將其社交平台轉型為「生活＋理財」平台，為大家帶來「保險小劇場」、「理財懶人包」等影片系列，透過輕鬆有趣的方式分享保險知識和理財概念，讓大眾了解保險的重要性。

多年來獲獎無數

投身保險業以來，Christy屢獲殊榮，曾獲頒新晉經理獎（RMA - GAMA Award）、經理指標大獎（LBA - GAMA Award）、管理發展獎（FLA - GAMA Award）、管理卓越獎（IMA - GAMA Award）、優質顧問大獎（QAA - LUAHK Award）、最佳躍進獎（BGA - GAMA Award）、國際品質獎（IQA）、傑出青年人壽保險營業員獎（DYAA - LUAHK Award）、傑出人壽保險營業員獎 （DAA - LUAHK Award），不但先後三次成為百萬圓桌會會員（MDRT），更三度成為百萬圓桌會超級會員（COT），她亦曾為「MDRT Day 2022」、「LUA卓越誠信顧問大會2023」等保險業界大型活動擔任分享嘉賓。「成功沒有捷徑，關鍵在於自律和堅持。我每天都會為自己定下目標，無論天氣、心情如何，我都會堅持學習及拜訪客戶。此外，以客為本亦相當重要，作為保險顧問，我們必須站在客戶的立場去思考，才能跟他們維持長久的關係。」無可否認，女性天生具有同理心及細膩的觀察力，能夠敏銳地洞察客戶的需求和情緒，而且，女性在建立長期關係和信任方面也擁有獨特優勢，這些特質對保險從業員來說都是非常重要的。

利用社交媒體打造個人品牌

面對激烈的市場競爭，Christy憑藉專業和創新去帶領團隊突圍而出，除了定期為團隊提供培訓，讓他們提升專業知識外，她也鼓勵同事善用社交媒體及數碼工具去打造個人品牌，藉此吸引客戶主動找上門。「社交平台就像我們的個人名片，向客戶展現我們的個性、形象和定位。我們不是推銷保險，而是傳遞價值，當客戶出了狀況時，我們的責任就是協助他們減少一切不必要的煩惱。」

新冠疫情為不少香港人的人生帶來了翻天覆地的變化，Christy亦不例外，「疫情肆虐期間，大部份工作夥伴都因為各種因素而離職。疫情結束後，我花了大約一年半時間去重新建立一個團隊，招募了十多位同事，並且培育他們成長，對我而言，這也是一個很重要的里程碑。」回顧在保險行業中打拼多年的苦與樂，Christy一臉由衷地表示：「記得入行初期，我不斷學習、拜訪客戶，又不斷被客戶拒絕，吃了不少苦頭。不過，其後一切漸入佳境，客戶因採納我的建議而受益，後來更主動介紹親友向我購買保險，能夠獲得客戶的信任，那份滿足感實在難以言喻。我覺得保險顧問的工作很有意義，令我深深愛上了這份職業。」

冀首嚐成為TOT的滋味

談到未來的目標，Christy躊躇滿志地說：「我期望3年內成為區域總監，同時亦希望幾位下線的同事能夠與我共同進步，一起獲晉升為區域總監。此外，多拿幾個經理獎項，以及首度成為TOT（百萬圓桌會頂尖會員）亦是我的目標。」另一方面，她亦盼望吸納及培育更多有熱誠、有夢想的年輕人，並同時繼續透過社交媒體去推廣正確的理財觀念，讓更多人受惠。

