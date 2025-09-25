Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
【《旭茉JESSICA》Young Trailblazers Award 2024/25】善用社交媒體宣揚理財概念｜友邦保險資深區域經理 羅珮慈 Christy Law
KOL與保險顧問，看似是兩種風馬牛不相及的職業，但其實兩者同樣需要真誠、專業的態度，再加上持續經營，才能達致成功。曾任KOL及YouTuber的羅珮慈（Christy）於2014年轉換跑道，投身保險行業，多年來獲獎無數，她曾先後五年成為百萬圓桌會會員（MDRT），並且三度成為百萬圓桌會超級會員（COT），更是業界中最年輕的COT。Christy深明社交媒體擁有強大的影響力，於是積極經營個人社交平台，透過輕鬆有趣的方式分享保險知識和理財概念。「社交平台就像你的個人名片，能展現出你的個性和形象，並讓更多人認識你。」她說著，面上流露出自信的笑容。
Text: Monica Lau
Photo: Raymond Chan
Art direction: Sol So
真誠與堅持 缺一不可
投身保險業前，羅珮慈是一位KOL及YouTuber，其YouTube頻道以「Miss Cool箍牙妹」為名，影片內容以美容及lifestyle為主。憑藉風趣幽默的風格，Christy於大約半年內累積了逾萬名粉絲，高峰時期訂閱人數超過60,000人，單一影片的最高收看人次更超過250,000次。「我可算是第一代YouTuber，因此成功搶飲『頭啖湯』。由撰稿、打燈、拍攝、錄音到剪接，我都一手包辦，雖然初期觀看人數不多，但我仍然持續地創作，堅持每周更新YouTube頻道的內容，慢慢累積粉絲群。我認為真誠亦相當重要，我一直以最真實的面貌跟觀眾互動，以及分享生活資訊、護膚心得、化妝技巧等，從不刻意包裝自己，讓觀眾感受到我的熱情和用心，從而吸引他們支持。即使時至今日，我成為了保險顧問，亦同樣以真誠待客。」
Christy的KOL及YouTuber生涯中，曾與超過20個知名品牌合作，讓她累積了很多寶貴經驗。「記得有一次，我與某國際護膚品牌合作，對方要求極高，從劇本內容到拍攝角度都多次反覆修改，為我帶來不少挑戰。這次合作的過程雖然困難重重，但也讓我學會如何在保留個人風格之餘，同時滿足客戶的需求，這對我日後的工作大有幫助。」
從KOL轉型為保險顧問
Christy的母親是一位資深保險顧問，擁有近20年豐富經驗，Christy於2014年決定轉換跑道，追隨其母的步伐，加入保險業。她表示，轉行初期遇上的挑戰多不勝數，「從KOL轉型成為保險從業員，初時有很多人都對我抱有懷疑態度，但我不想辜負媽媽對我的信任，而且，我相信自己一定能夠在保險行業取得成功。於是，我堅持以真誠、誠懇的態度為客戶服務，再加上專業知識，讓他們逐步建立信任，藉此證明自己並不只是螢幕上的『Miss Cool』，更是一位值得信賴的理財夥伴。」Christy深信，數碼營銷對各行各業來說都是不可或缺的，於是，她特意將其社交平台轉型為「生活＋理財」平台，為大家帶來「保險小劇場」、「理財懶人包」等影片系列，透過輕鬆有趣的方式分享保險知識和理財概念，讓大眾了解保險的重要性。
多年來獲獎無數
投身保險業以來，Christy屢獲殊榮，曾獲頒新晉經理獎（RMA - GAMA Award）、經理指標大獎（LBA - GAMA Award）、管理發展獎（FLA - GAMA Award）、管理卓越獎（IMA - GAMA Award）、優質顧問大獎（QAA - LUAHK Award）、最佳躍進獎（BGA - GAMA Award）、國際品質獎（IQA）、傑出青年人壽保險營業員獎（DYAA - LUAHK Award）、傑出人壽保險營業員獎 （DAA - LUAHK Award），不但先後三次成為百萬圓桌會會員（MDRT），更三度成為百萬圓桌會超級會員（COT），她亦曾為「MDRT Day 2022」、「LUA卓越誠信顧問大會2023」等保險業界大型活動擔任分享嘉賓。「成功沒有捷徑，關鍵在於自律和堅持。我每天都會為自己定下目標，無論天氣、心情如何，我都會堅持學習及拜訪客戶。此外，以客為本亦相當重要，作為保險顧問，我們必須站在客戶的立場去思考，才能跟他們維持長久的關係。」無可否認，女性天生具有同理心及細膩的觀察力，能夠敏銳地洞察客戶的需求和情緒，而且，女性在建立長期關係和信任方面也擁有獨特優勢，這些特質對保險從業員來說都是非常重要的。
利用社交媒體打造個人品牌
面對激烈的市場競爭，Christy憑藉專業和創新去帶領團隊突圍而出，除了定期為團隊提供培訓，讓他們提升專業知識外，她也鼓勵同事善用社交媒體及數碼工具去打造個人品牌，藉此吸引客戶主動找上門。「社交平台就像我們的個人名片，向客戶展現我們的個性、形象和定位。我們不是推銷保險，而是傳遞價值，當客戶出了狀況時，我們的責任就是協助他們減少一切不必要的煩惱。」
新冠疫情為不少香港人的人生帶來了翻天覆地的變化，Christy亦不例外，「疫情肆虐期間，大部份工作夥伴都因為各種因素而離職。疫情結束後，我花了大約一年半時間去重新建立一個團隊，招募了十多位同事，並且培育他們成長，對我而言，這也是一個很重要的里程碑。」回顧在保險行業中打拼多年的苦與樂，Christy一臉由衷地表示：「記得入行初期，我不斷學習、拜訪客戶，又不斷被客戶拒絕，吃了不少苦頭。不過，其後一切漸入佳境，客戶因採納我的建議而受益，後來更主動介紹親友向我購買保險，能夠獲得客戶的信任，那份滿足感實在難以言喻。我覺得保險顧問的工作很有意義，令我深深愛上了這份職業。」
冀首嚐成為TOT的滋味
談到未來的目標，Christy躊躇滿志地說：「我期望3年內成為區域總監，同時亦希望幾位下線的同事能夠與我共同進步，一起獲晉升為區域總監。此外，多拿幾個經理獎項，以及首度成為TOT（百萬圓桌會頂尖會員）亦是我的目標。」另一方面，她亦盼望吸納及培育更多有熱誠、有夢想的年輕人，並同時繼續透過社交媒體去推廣正確的理財觀念，讓更多人受惠。
成功沒有捷徑，關鍵在於自律和堅持。我每天都會為自己定下目標，無論天氣、心情如何，我都會堅持學習及拜訪客戶。
Read the latest lifestyle and beauty article about 【《旭茉JESSICA》Young Trailblazers Award 2024/25】善用社交媒體宣揚理財概念｜友邦保險資深區域經理 羅珮慈 Christy Law from Jessica HK
Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 5 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
胡國威專欄｜新盤交樓倉促有原因?
「交樓是否交得太倉促？」這個問題，在近日前往開箱新盤時，我不時反問自己。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
10號風球餐廳〡打風照常營業？10間打風連鎖餐廳營業安排！麥當勞/譚仔/KFC/Pizza Hut
10號風球餐廳開唔開？颱風韋帕逼近！天文台於上午7時20分改發九號烈風或暴風風力增強信號，並於9時20分改發10號風球（十號颶風信號）。作為打工一族，除了最關心是否需要上班外，相信另一個最重要的就是暴雨/打風食乜好？當然最好不要叫外賣，總有一間在附近的連鎖食店就是最佳選擇，即使高掛8號風球都照常營業，落街都可以隨時食得到。不過最重要安全至上，遇上9號及10號風球時，部份餐廳維持有限度的服務，出發前先致電查詢，馬上看看內文有什麼打風有咩食好推介！Yahoo Food ・ 1 天前