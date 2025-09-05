熱氣球節・一文整合｜主辦方創辦人疑涉美斯風波
遇到直接嫁～最強「旺妻運」的4星座男！金牛男攜貴人帶旺另一半，「這位」堪稱最強賢內助又很寵老婆
每個女孩都夢想擁有一位完美的伴侶，共度幸福人生！今天，我們要來聊聊那些天生有著「旺妻運」的星座男，他們的責任感和顧家特質讓人羨慕不已～這些男人不僅在愛情上無微不至，還能讓妻子在事業上如虎添翼！想像一下，每天都被滿滿的愛包圍著，心情好到爆棚，連運氣都跟著提升，簡直幸福到不行！快來看看是哪四個星座男，讓你一邊戀愛一邊迎接美好未來吧！
最強「旺妻運」1.金牛座
金牛座男生以其穩重和實際的特質著稱，這些特質使他們成為家庭中穩定的經濟支柱。金牛男擅長理財，懂得如何妥善管理家庭的財務狀況，從而確保長期的財務穩定。這種能力讓妻子在生活中可以放心地追求自己的興趣與事業，因為金牛男總能提供堅實的經濟後盾。金牛座的男人也擅長在職場中建立穩定的人際關係，他們的誠實和可靠往往吸引貴人的相助，進一步推動家庭財運的提升。這種穩定的財務管理和人際關係，讓金牛男成為妻子幸福生活的保障，無形中提升了整個家庭的財運。
最強「旺妻運」2.巨蟹座
巨蟹座男生天生擁有一顆顧家的心，他們的貼心和細膩讓家庭生活充滿溫馨與和諧。巨蟹男總是在細節上給予關懷，從而讓妻子感受到無微不至的愛意。這種穩定的情感支持不僅讓妻子感到幸福，還能吸引更多正面的能量和貴人的幫助。巨蟹男在社交場合中展現的真誠和友善，為他們和家人帶來了豐富的人脈資源，這些資源常常在關鍵時刻轉化為對家庭的助力。因此，巨蟹座男生不僅是情感上的支柱，還是生活中不可或缺的貴人運來源，讓妻子在他們的支持下越來越美好。
最強「旺妻運」3.天秤座
天秤座男生以其優雅和卓越的社交能力著稱，他們善於平衡生活中的各種關係，這使他們在任何情況下都能游刃有餘。天秤男的這種能力不僅為家庭營造了和諧的氛圍，還使得整個家庭受益於他們廣泛的人脈網絡。天秤座的男人擅長在職場上建立友好關係，這些關係常常轉化為對家庭財運的助益。天秤男的平和性格也讓他們能夠化解衝突，從而吸引更多的貴人來到身邊。因此，嫁給天秤座男生的妻子，往往可以享受到他們帶來的豐富貴人運和持續的好運。
最強「旺妻運」4.雙魚座
雙魚座男生以其浪漫和富有同情心著稱，他們總是能夠以創意和愛心讓生活充滿驚喜。雙魚男的無私和溫柔讓妻子感到被深深愛著，這種幸福感成為吸引好運的磁場。雙魚男的夢想和願景經常激勵著身邊的人，他們的創意和靈感也常常轉化為實際的機遇和財富。雙魚男的直覺和敏感讓他們能夠識別並抓住潛在的機會，這種能力為家庭帶來了持續的財運和幸運。因此，雙魚座男生不僅是妻子情感上的依靠，還是生活中幸運的創造者，讓伴侶的每一天都充滿希望和驚喜。
圖片來源：tvn_drama
更多女人我最大報導
唐綺陽公布2025下半年財運排行榜！處女人脈通錢脈，「這星座」有錢但不去賺
這輩子不愁錢！這4生肖堪稱「行走的聚寶盆」！屬鼠懂投胎錢財不請自來，「這位」生財之道多到數不清～
到老都在忙！這4生肖＋出生時辰注定是「勞碌命」！午時馬閒不住常吃苦，「這位」這輩子都在為別人忙活
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
感情不只是生理需求：如果他是真心愛你，絕對會為你做這3件事！
在成年人的感情裡，主動不一定代表喜歡，但不回應往往就是拒絕。那要怎麼判斷一個人是否真的愛你？其實很簡單：真正愛你的人，不會只把「生理需求」放在第一位。姊妹淘 ・ 1 天前
LV彩妝系列終於來了！不用千元買到的入門Louis Vuitton單品，3大重點唇膏色號公開
千呼萬喚的 Louis Vuitton La Beauté 彩妝系列終於正式登場！由品牌彩妝創意總監 Pat McGrath 女爵士主理，將高級時裝屋的美學與彩妝創新結合，難怪早前未開賣已經轟動美妝圈！Yahoo Style HK ・ 1 天前
NBA ｜馬刺「榜眼」拇指做手術 趕揭幕戰鬥狀元
馬刺「榜眼」新秀迪倫哈珀接受左手拇指韌帶部分撕裂修復手術，預計能於10月22日馬刺揭幕戰對達拉斯獨行俠及狀元新秀費拉格時復出。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 1 小時前
Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯
最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 CP香炸/香辣/蜜汁雞中翼 $39/包（即日起至11/09）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有泰國蜜柚、自家用巴西豬肉眼扒、越南有皮石班魚柳、 CP香炸/香辣/蜜汁雞中翼、北海道特選3.6牛乳1公升、Movenpick鮮桃熱情果/芒果杏桃/紅莓乳酪、森永各款餅乾/曲奇餅、李錦記 XO醬/ XO醬特辣、鴻福堂清熱飲品同埋快潔All-in-1洗衣珠，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 20 小時前
邱淑貞二女兒沈日「21歲青春甜美風」不輸姊姊沈月！網驚豔讚：都是大美人
邱淑貞21歲的二女兒沈日（Ella）近日在社交平台分享旅行照片，以自然率性的風格引發網友熱議。她身穿細肩帶上衣、長髮隨性散落，跟媽媽邱淑貞、姊姊沈月比起來，又更多了一分清新隨性的自然風格。姊妹淘 ・ 1 天前
香港巧遇Angelababy！帶8歲兒買飲料「素顏白到發光」 母子同框互動暖心
近日，有網友在香港巧遇Angelababy帶著8歲兒子小海綿外出買飲料，母子互動溫馨，引發熱議。雖然Angelababy僅以休閒裝搭配棒球帽現身，素顏狀態依舊清爽自然，膚色白皙，明星氣場藏不住。姊妹淘 ・ 1 天前
開架美妝買什麼？I'M MEME小方盒推韓國人氣色選、曼秀雷敦舒緩棉片根本痘痘人救星！
I’M MEME小方盒：5cm小蜜桃隨擦即美韓妞化妝包必備的「我愛口袋彩妝小方盒」因為有著好暈染的細緻粉質，新手也能快速上手，再加上5cm迷你設計不佔空間，出門在外也能隨時補妝，難怪一上市就直接成為熱銷款！而這次品牌再乘勝追擊，推出專為亞洲膚色調製的全新#09小蜜桃色，以...styletc ・ 1 天前
日本雙用途銀色太陽能板與建築美學融合
日本的綠色科技初創公司 Monochrome Company Limited 最近推出了一款新型的銀色建築集成 […]TechRitual ・ 10 小時前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！第2個星期週末美容、個人護理產品限時71折 維他命C精華$50起／仲有草本營養、維他命產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第2個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 1 天前
有 PayPal 帳戶嗎？送你一年 Perplexity Pro 訂閱，更可優先使用 Comet 瀏覽器
Perplexity 與 PayPal 合作，免費贈送一年 Perplexity Pro 訂閱給 PayPal 用戶，而且更可優先體驗他們自家開發的 Comet 瀏覽器。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至07/09）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1！另外，由即日起至9月14日，土瓜灣店所有$12貨品一律$10！YAHOO著數 ・ 1 天前
明明不愛了卻不說？這3個星座「最會拖延」，寧可耗時間也不提分手
有些人明明心裡已經沒有愛了，卻總是難以開口，寧可勉強維持，也不想親口結束一段關係。哪些星座最容易陷入這樣的狀態？姊妹淘 ・ 1 天前
頭巾穿搭2025｜男士頭巾點綁法最時尚？5個嘻哈與歐美靈感造型推介
頭巾早已不只是「遮陽」或「實用配件」，而是潮流文化的重要符號。從 90 年代嘻哈歌手到歐美時尚圈的男模與演員，頭巾成為街頭態度、個性表達，甚至是奢侈品牌伸展台上的常客。2025 年，隨着復古美式風格與「Y2K 街頭懷舊」熱潮回歸，男士頭巾穿搭再次成為時尚焦點。到底怎樣綁，怎樣配，才是真正 stylish 的選擇？以下 5 個參考造型，正好可以給你靈感men's uno HK ・ 1 天前
Omega歐米茄2025海馬系列潛水300米全新橙色錶款震撼登場！
Omega歐米茄Seamaster Diver 300M系列腕錶迎來全新升級，推出兩款融入標誌橙色元素的精鋼錶款，以黑色與橙色組合打造鮮明個性，延續1993年來的經典設計，美感與實用功能兼備。men's uno HK ・ 1 天前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 1 天前
Wales Bonner x adidas Originals 2025 秋冬 Jabbar 膠囊系列 向籃壇傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬
Wales Bonner 再度聯手 adidas Originals，推出向籃球傳奇 Kareem Abdul-Jabbar 致敬的全新系列；焦點之作 WB Jabbar 改以全麂皮鞋面配上鱷魚壓紋皮革三條紋，氣場再升級。HYPEBEAST ・ 1 天前
【PHD】$66/6件自選3款口味脆香雞 （即日起至30/09）
PHD推出勁荀優惠！即日起至9月30日，PHD推出$66/6件脆香雞優惠，可自選原味、BBQ和冬陰口味，每種口味必須選擇雙數數量（2/4/6 件），僅留意是自取限定優惠，可在PHD網頁下單再去分店自取！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,110 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前