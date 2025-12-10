聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
旺角七人車遇查司機逃走 車輛溜前撞毀兩車
【Now新聞台】旺角凌晨有七人車拒查，司機棄車逃走，車輛溜前撞毀兩車，無人受傷。
警員封鎖行車線調查，涉事車輛輕微損毀。凌晨近一時，警員在亞皆老街近洗衣街，發現有七人車司機駕駛期間使用手機，警員示意停車受查，七人車駛至西洋菜南街，司機突然落車逃走，車輛無人駕駛下，溜前撞向前方的士及私家車車尾。事件中無人受傷，警方正追查涉案司機下落。
