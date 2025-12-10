旺角七人車遇查司機逃走 車輛溜前撞毀兩車

【Now新聞台】警務處處長周一鳴稱，已清空宏福苑大廈外圍，並發現多一件懷疑人類骨頭，之後會化驗。第二階段行動完成，失聯人士降至6人，而在科學鑑證期間發現一具遺體屬於兩名人士，死亡人數增至160人。採樣第二日，繼續有失聯者家屬到廣福社區會堂接受DNA口腔拭子採樣，有家屬逗留約1小時後離開。警方表示，已為162名死者家屬採樣，在科學鑑證期間發現一具遺體屬於兩名人士，死亡人數增至160人。警務處處長周一鳴：「最新亦確認了其中一具之前帶下來的遺體，法醫的專業能力，再把這個遺體的不同部位抽取DNA出來，最後確認了是屬於兩個人，一人是一位婆婆，另一位是她的家傭，當中她家傭的家人亦在香港，她們兩位的家人都交了DNA範本，校對之後確認身份。」警方又指搜查時清空跌落的棚架期間，發現一塊懷疑是人類的骨頭，會化驗確認。警方之後會展開第三階段工作，未知何時可讓居民回家。周一鳴：「過去一星期我們用無人機協助，再看看會否有地方有可能有遺體，例如當時他在那個位置，但我們用無人機看過，發現都是沒有，我們最後一個階段會與房屋署繼續合作，將這些棚架及棚網移除，看看會否有其他可能遺體或骸骨可找到。」至於早前31宗失聯人士個案，經進一步排查後已確認12人安全，4人在火災前已離世，9人是大火死者，會繼續調查剩餘6人的去向。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前