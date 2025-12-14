旺角七旬菲漢假扮顧客 珠寶店偷13萬元首飾斷正

旺角警署。(資料圖片)

旺角發生盜竊案。一名外籍男子今日下午1時許，在彌敦道621至623號一間珠寶店內假扮顧客，盜去一批約值13萬元的首飾及飾物，並企圖逃去，店員發現後隨即將他截停。

警方接獲店員報案後到場及初步調查，在該名持護照的74歲菲律賓籍男子身上起回全部贓物。他涉嫌盜竊被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。

