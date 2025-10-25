旺角住宅單位淪為毒窟 檢107萬元K仔19歲男子被捕

日本秋田縣再發生熊隻襲人事故，4人受傷，其中1人傷勢嚴重。日本傳媒報道，秋田縣警方通報，當地早上約11時，東成?籈欓F府報稱有人疑似遭熊隻襲擊，警方和消防人員趕抵現場，發現3男1女倒臥地上。據了解，當時有2人正在農田耕作時遭熊隻襲擊，其後前往救援的2人亦遇襲，4人面部及頭部受傷。事發現場距離村政府約200米，附近有小學及中學等教育設施。下午約1時許，持槍獵友會成員及警方人員在場展開搜索。秋田縣橫手市政府昨日表示，市中心早前出沒的3隻熊，已確認被開槍擊斃。(ST)

infocast ・ 1 天前