旺角住宅單位淪為毒窟 檢107萬元K仔19歲男子被捕

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡 據報涉纏頸增性刺激 (更新)
昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞am730 ・ 1 天前
超速的士青衣南橋撞斃單車少年 七旬司機認危駕還柙
七旬的士司機超速駛經青衣南橋時，乘客提醒時已撞上前方的單車，17歲少年送院後不治。司機今日（24日）在西九龍法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情時由律師代向少年家人致歉，承認犯了不能彌補的錯誤。法官下令索取被告背景報告，押後至11月21日判刑，被告須還柙。 事發時的士車速約為時速94公里 案情指，去年7月3am730 ・ 22 小時前
荔景邨男子墮樓 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】葵涌有人墮樓。今日(24日)早上11時44分，荔景邨安景樓一住戶報案，指懷疑有人從大廈高處墮下。救援人員接報到場，發現一名男子倒臥大廈對開位置，經檢驗證實事主當場身亡。人員用帳篷遮蓋遺體，其身份及墮樓原因有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
女子屋苑遛狗遭人毆打 警方立案調查
【on.cc東網專訊】重慶市警方周四（23日）通報，當地一名女子在屋苑內遛狗時，遭一名男住戶毆打，已立案調查案件。on.cc 東網 ・ 1 天前
內幕交易｜涉嫌慫使他人進行股份交易 黃百鳴否認內幕交易罪 案件定於11月14日開審
曾經執導多部電影的黃百鳴被證監會入稟控告一項內幕交易罪，他涉嫌在2017年間慫使他人進行天馬影視的股份交易，他早前否認控罪，案件定於11月14日開審，預計審期長達19日。BossMind ・ 21 小時前
中國留學生訛稱遭綁架 騙徒指使化妝扮被毆打 家人遭騙 3,000 萬日圓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京一名中國女留學生早前遭人欺騙，被迫假扮被綁架，以向家人勒索金錢。日本警方調查指，涉事騙徒冒充中國公安部，聲稱該名學生在中國被通緝，如支付金錢可撤銷逮捕令。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
清水灣碧濤花園獨立屋遭爆竊 住戶報警
西貢清水灣發生爆竊案。 今日（23日）早上約10時，西貢清水灣銀臺路碧濤花園一幢獨立屋有住戶發現，單位內有被搜掠的痕迹，疑遭賊人入屋爆竊，於是報警。警方接報後到場，在附近兜截賊人但無果，正在調查案件，涉案損失有待點算。am730 ・ 1 天前
NBA涉賭醜聞︱黑手黨德州撲克老千局 球星作招徠誘騙富豪 X 光啤牌桌、特製隱形眼鏡犯案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國聯邦調查局（FBI）近日揭露一宗跨州非法賭博案，涉及多名 NBA 球星及意大利裔黑手黨成員，檢方形容案件「宛如荷里活電影」。當局指涉案集團利用先進科技，包括 X 光啤牌桌、隱藏鏡頭、能讀取暗牌的晶片盤及特製隱形眼鏡，詐騙賭客共達 700 萬美元（約 5,460 萬元）。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
城巴聘 47 外勞人工平一成 工會：有本地員工不獲續聘 城巴：適度輸入︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】城巴工程部將輸入47名外勞，第一批外勞最快今年底開工。綜合工會資訊，外勞底薪較本地招聘員工低約一成，每週工作6日，超時津貼時薪亦大幅低於現職員工。匯達交通（城巴）員工協會外務副理事長岑展銜憂慮，輸入外勞後出現「僧多粥少」局面，已有退休後再續聘的本地員工收到通知，明年不獲續聘。城巴回覆《Yahoo新聞》時指，適度輸入人手，有助於紓緩人手不足問題。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
粉嶺村屋煮食爐爆炸起火 夫婦走避不及燒傷送院
【on.cc東網專訊】粉嶺發生火警。今日(24日)早上11時，萃雲路東閣圍一村屋單位女住戶報案，指於上址煮食期間，懷疑有氣體洩漏，石油氣爐頭突然爆炸起火。救援人員接報到場時火勢已熄滅，單位內一名49歲泰國籍婦人四肢燒傷，而另持「行街紙」的33歲孟加拉籍男子則手及on.cc 東網 ・ 1 天前
日本秋田縣再有熊襲擊人事故 4人受傷其中1人重傷
日本秋田縣再發生熊隻襲人事故，4人受傷，其中1人傷勢嚴重。日本傳媒報道，秋田縣警方通報，當地早上約11時，東成?籈欓F府報稱有人疑似遭熊隻襲擊，警方和消防人員趕抵現場，發現3男1女倒臥地上。據了解，當時有2人正在農田耕作時遭熊隻襲擊，其後前往救援的2人亦遇襲，4人面部及頭部受傷。事發現場距離村政府約200米，附近有小學及中學等教育設施。下午約1時許，持槍獵友會成員及警方人員在場展開搜索。秋田縣橫手市政府昨日表示，市中心早前出沒的3隻熊，已確認被開槍擊斃。(ST)infocast ・ 1 天前
NBA假傷、操控撲克與黑幫勾結：目前已知的所有細節
Getty Images邁阿密熱火隊球員羅齊爾（Terry Rozier）是涉嫌非法賭博案件而被逮捕的人士之一。 美國當局週四宣布多宗引人注目的逮捕行動，包括美國國家籃球協會（NBA，美國職業籃球聯賽）一名明星球員和一名教練，原因是涉嫌非法體育賭博。 被拘留的人士中包括波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）教練昌西·比盧普斯（Chauncey Billups）和邁阿密熱火隊（Miami ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
涉非洲豬瘟豬肉流入嘉義 台東禁運外地豬至下月
【on.cc東網專訊】台灣台中市一處養豬場近日有上百隻豬離奇死亡，最後驗出感染非洲豬瘟。市政府正追查場內出售豬隻的流向，除本市外，還有彰化縣和嘉義縣等多地，其中嘉義接收的兩隻豬均已分切賣完。全台目前實行的活豬禁運持續至下周一（27日），台東縣宣布自主防疫至下月2on.cc 東網 ・ 1 天前
金鐘巴士站20歲男子被點錯相遇襲 警方拘捕3名黑幫
金鐘巴士總站在本周三發生襲擊案，警方已拘捕3名有黑社會背景的男子，調查顯示案件涉及買兇傷人，但「點錯相」傷及案中事主。 案件發生於本周三晚上10時，警方接報指一名20歲中國籍男子在巴士站候車期間，突然被人從後推倒，用利刀襲擊，附近有另一名男子用手機拍攝行兇過程。施襲後，2人往灣仔方向逃離現場。受害人的手及背部多處am730 ・ 46 分鐘前
男子非法進口7.4噸日本牛肉到香港 申報出口到塔吉克逃避檢疫
日本兵庫縣警察，在周四（23日）公布，以違反海關以及預防牲畜傳染法例，拘捕一名沖繩縣的48歲公司負責人，涉嫌虛報出口地避過檢疫程序，出口7.4噸，申報價值約4,860萬日圓（約2,468萬港元）日本產牛肉到香港。 日本媒體報道，被捕的48歲男子工藤勝德，在大阪堺市經營一間食品批發公司「嘉盛國際」。他被控在2023am730 ・ 22 小時前
畢拉普斯、羅齊爾涉賭 NBA：已遭停職
（法新社洛杉磯23日電） 美國職籃NBA今天表示，波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯與邁阿密熱火後衛羅齊爾因涉嫌非法賭博被捕，已遭「立即停職」。畢拉普斯（Chauncey Billups）與羅齊爾（Terry Rozier）被捕的消息震撼籃壇，NBA隨後發表簡短聲明，表示正與相關單位合作調查此案。法新社 ・ 1 天前
台灣旅遊｜台北親子室內好去處！國家元首密道滑梯、迷幻太空主題全新Roller場、$38起喪玩XR實境樂園
台北無時無刻都是熱門的親子旅遊目的地，親子玩樂設施眾多，備有大量親子友好餐廳及住宿等設備，今次繼續精選台北親子室內好去處，9大景點包括小巨蛋全新Roller場、一嘗當國家元首滋味的密道滑梯、$38起的XR實境樂園、桃園Xpark水族館聯乘日本光雕藝術團隊NAKED的沉浸式海洋藝術展等，全部都不怕日曬雨淋，適合一家大細同遊！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
旺角帝京酒店吊船故障 兩男工被困15樓外牆獲救
旺角發生吊船意外。 今日（24日）下午1時許，兩名男工於旺角太子道西帝京酒店外牆的吊船工作期間，懷疑吊船發生故障，二人一同被困於15樓半空。警方和救援人員接報後趕至現場，救護車亦到場戒備。約40分鐘後，救援人員於13樓位置將男工人救起，二人均沒有受傷。警方正在跟進事件。am730 ・ 23 小時前
鄭志剛: 與拿度合作助兒童及青少年 因彼此志同道合
去年9月辭任新世界發展(00017.HK)行政總裁的鄭志剛最近十分活躍。除宣布成立新公司「上合發展」拓展9大領域外，今日旗下愛望基金(WEMP)亦與前網球名宿拿度旗下Rafa Nadal Foundation(RNF)結成夥伴關係，支持全球兒童及青少年發展健康身心生活。今晚更會假香港瑰麗酒店共同主辦以希望、力量及啓迪為主題的「The Children Ball」慈善晚宴。鄭志剛在記者會上介紹愛望基金(WEMP)的意思時說，「W」代表 Wellbeing(幸福感)，「E」代表 EQ(情商)，「M」代表 Mental Health(精神健康)，「P」代表Parenting(家庭教育)。愛望基金成立3年半以來，已與約20間機構合作，共有15萬人次受惠。鄭志剛稱，現時只要有需要，他都會投入時間於項目中，主要是落區視察項目的進度。鄭志剛指出，香港已經準備就緒以強大穩健的金融基礎，以及過萬間在香港成立的免稅慈善機構作後盾，蛻變成為國際慈善事業樞紐。他說:「我們非常興奮今年能與 Rafa Nadal Foundation 共同合辦第二屆 The Children Ball；通過與這開志同道合，成立於infocast ・ 23 小時前