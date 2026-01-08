旺角住宅單位淪為毒窟，警檢2萬元毒品拘4男女。(警方圖片)

旺角警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日(7日)展開反毒品行動，突擊搜查彌敦道一住宅單位，懷疑該單位被用作販運及儲存危險藥物。

人員於上址截查兩名本地男子及兩名本地女子，並在該單位內檢獲約12克可卡因、6克「冰」毒、7粒依托咪酯煙彈及一批吸食毒品工具，毒品巿值約2萬元。經調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名69歲姓鄭男租客，以及涉嫌「服食或注射危險藥物」拘捕該一男二女，年齡介乎29至59歲。該名69姓男被捕人現正被扣留調查，其餘3名被捕人則獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

