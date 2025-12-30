旺角兆萬撈撈冷麵「百味食品」清場惹結業疑雲 店方澄清：短期裝修暫搬鄰舖

屹立旺角兆萬中心地舖逾二十年，港式撈撈冷麵店「百味食品」近日被網民指突然清場，引起結業猜測，及後店方澄清只屬誤會，指舊店需短期裝修，將於1月中以再開業，期間會暫時搬去鄰舖繼續營業。(ig/Threads)

屹立旺角兆萬中心地舖逾二十年，港式撈撈冷麵店「百味食品」近日被網民指突然清場，引起結業猜測，勾起許多人的「學生回憶」。及後店主向傳媒澄清只屬誤會，指舊店需短期裝修，將於1月中以再開業，期間會暫時搬去鄰舖繼續營業。



1月中重新開業

港式撈撈冷麵曾在香港盛行一時，冷麵以透明膠袋提供，再選配食材如腸仔、蟹柳、八爪魚、螺肉等，加入蒜茸醬和辣醬攪拌「撈」製即可進食，定價便宜至今仍是香港獨有平價街頭小食。根據資料，現時百味食品有6間分店，分別位於旺角兆萬中心、旺角中心、葵涌廣場、荃灣南豐中心、上水中心及沙田廣場。於1999年開業的兆萬地舖分店，一直以來都是旺角行街必食地標，滿載不少80、90後的「學生回憶」，惟近日網民發現店內清空，門外擺放鐵框圍板，於社交平台引發結業猜測。不少網民留言表達「不捨」，「童年回憶撈撈撈」、「呢間由細買到大」、「中學成日食」、「好想喊」、「成日都見有人買都做唔住？」、「個人覺得袋裝撈好似值得拎香港非遺」。

惟及後有網民指正只是裝修，「搬咗去隔離」、「入咗去以前手機舖嗰度」。「百味食品」亦於社交平台Threads否認執笠，澄清「裝修期間暫時搬去隔離，繼續為大家服務，請多多支持，1月中就會以全新面貌返嚟見大家」。

店主驚訝網上「不捨」反應 見證熟客由學生長大成人

店主亦向傳媒澄清只屬一場誤會，解釋店舖由於營業20多年太老舊，需短期裝修，將於1月中重新開業，由於本月28日裝修第一天未貼出啟示，所以才造成網民誤會，對於網上「不捨」反應大為驚訝，多謝熟客多年支持，自己亦見證他們由學生長大成人。

