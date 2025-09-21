旺角兩男打麻將爆口角 遭3男持刀斬傷送院 警方追緝刀手

受傷男子送往伊利沙伯醫院治理。

旺角發生傷人案。警方周六(20日)晚上11時24分接獲報案，指兩名男子在花園街130號景亮大廈一個單位內，被3名男子以刀斬傷。救援人員趕赴現場，發現51歲姓刑男子手部受傷，而39歲姓劉男子則手及腰部受傷。幸兩人均清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

消息稱，事發時兩名男事主在屋內打麻雀，期間與其他人因金錢問題發生爭執，有人向兩人施襲，其後逃去。事主負傷報警，大批軍裝警員接報後到場調查。警方將案件列作傷人案處理，交由旺角警區反三合會行動組跟進，正追緝3名年約40至60歲的疑兇。

