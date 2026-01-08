旺角冚毒窟拘4男女 檢值2萬元毒品

【on.cc東網專訊】旺角區警員根據線報及深入調查，昨日（7日）展開反毒品行動，突擊搜查彌敦道一住宅單位，懷疑該單位被用作販運及儲存危險藥物。

人員於上址截查2名本地男子及2名本地女子，並在該單位內檢獲約12克懷疑可卡因、6克懷疑「冰」毒、7粒懷疑依托咪酯煙彈及一批懷疑吸食毒品工具。行動中檢獲的毒品市值約2萬元。

經調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓鄭(69歲)男租客，以及涉嫌「服食或注射危險藥物」拘捕該1男2女，年齡介乎29至59歲。該名69男被捕人現正被扣留調查，其餘3名被捕人則獲准保釋候查，須於二月上旬向執法部門報到。

