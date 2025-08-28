旺角塘尾道行人天橋周三深夜有數十人聚集，有市民感到可疑報警。警員接報到場調查證實為上址天橋底附近一間餐廳的顧客，他們於用膳後飲酒談天(Threads)

旺角塘尾道行人天橋周三深夜有數十人聚集，有市民感到可疑報警。警員接報到場調查證實為上址天橋底附近一間餐廳的顧客，他們於用膳後飲酒談天，但聲浪較大及人數甚多，警員提醒他們注意聲浪後收隊。警方表示，於本月27日晚上10時26分接獲報案，派員調查後案件由「求警調查」改列「投訴」處理。

有「旺角版蘭桂坊」之稱 100蚊放題任食小炒

涉事餐廳在外國來港的留學生及背包客圈子相當有名，以「100蚊放題」任食小炒、任飲啤酒聞名，故吸引外籍男女親臨光顧，再加上被「小紅書」推介，有「旺角版蘭桂坊」之稱；餐廳人流不絕，不時有大批食客在店外小空地飲酒交流。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/旺角塘尾道行人天橋數十人聚集-警到場證為餐廳客飲酒談天/593626?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral