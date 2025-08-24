拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
旺角夾公仔店被偷1隻Labubu公仔 警追緝一名男子
旺角發生盜竊案。凌晨1時許，警方接獲彌敦道688號旺角中心一夾公仔舖的負責人報案，指懷疑一名男子在店內盜去放置於一夾公仔機上的一隻的公仔，場主發現立即喝止，賊人立即拔足逃跑，其後往西洋菜南街方向逃去。該場主經點算後，初步損失一盒價值700港元之Labubu公仔。警員到場經初步調查，將案件列盜竊，交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝一名年30歲至40歲本地男子，身高約1.7米，案發時身穿白色上衣及黑色長褲，戴黑色口罩，攜有一個啡色袋。
