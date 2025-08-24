旺角夾公仔店被偷1隻Labubu公仔 警追緝一名男子

很多網店已經開始夏季大促銷，潮人最愛逛的END. Clothing也不例外。當中被稱為羽絨之王的法國頂級時裝品牌Moncler加入了這次的減價行列。今次優惠最低至5折，竟然$6,129就可以買到羽絨背心、$6,825就買到男裝羽絨外套，雖然香港已踏入炎炎夏日，但這個價錢絕對是反季囤貨必買之選。剩下的款式和碼數不多，手快有手慢無，即Click以下連結入手精品羽絨吧！

Yahoo Style HK ・ 22 小時前