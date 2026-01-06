旺角家品店遭開電閘爆竊 損失點算中

【動物專訊】一名多次在長沙灣麗閣邨襲擊白鴿的71歲吳姓男子，去年被警方拘捕後竟毫無悔改，昨日再被人拍攝到於附近的麗安邨以拖鞋襲擊白鴿，目擊者已經報警，批評兇徒光天化日肆無忌憚行兇，據他所知及目擊，兇徒至少在去年6月、7月、11月及今年1月犯下5次虐鴿罪行。 該吳姓男子在去年11月20日在麗閣邨被清潔工人目擊以石頭向白鴿，警方接報到場發現他手持石頭，並在邨內一個垃圾桶尋獲一具白鴿屍體，當時警員以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該男子。 沒想到該男子非但沒有收歛，還走到附近的麗安邨行兇。目擊者對本報表示，昨日下午3時半在麗安邨發現該男子手持拖鞋走近白鴿，然後用力擲向白鴿，幸好沒有擲中，白鴿也嚇得飛走。她上前質問對方正保釋又犯案，那男子回答說「黐線」，然後逃跑。 她向本報提供多段影片，指在去年7月、11月及昨日均拍攝到該男子襲擊白鴿，今次更是在被捕獲保釋的情況下犯案，令人髮指。 她說：「我見幾次都是用同一對拖鞋攻擊鳥類 ，上次警察拘捕，就是用石仔掟了白鴿，清潔工見到報警，現場也有雀鳥屍體。這阿伯很出名，我問過幾個長駐公園阿婆，都目擊過他打死鴿，阿婆鬧他他都沒有反應。」 她表示，有婆婆說兇徒幾乎每日下

香港動物報 ・ 4 小時前