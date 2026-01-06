跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
旺角家品店遭開電閘爆竊 損失點算中
旺角發生爆竊案。
今日（6日）早上約9時，一名店員返回旺角弼街71號地下一間家品店開舖時，發現電閘鎖有異，店內有被搜掠痕跡，於是報警求助。警方接報後到場調查，相信賊人用鎖匙開啟電閘潛入舖內，損失仍在點算中。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/旺角家品店遭開電閘爆竊-損失點算中/633728?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
芬蘭警：勾斷電纜船錨 撞擊前已在海床拖行數十公里
（法新社赫爾辛基4日電） 芬蘭警方今天表示，造成連接赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）海底電纜受損的一具船錨，在撞擊電纜前，已沿著海床拖行了「至少數十公里」。主辦調查員胡塔阿霍（Kimmo Huhta-aho）在庭訊後向記者透露，貨輪上共有14名來自俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然和哈薩克的船員，赫爾辛基法院已裁定拘留其中一名亞塞拜然籍船員1週。法新社 ・ 1 天前
58歲男子被控於啟德以鐳射筆襲擊狗狗及事主 事主作供指被告稱使用「合法驅狗器」
【動物專訊】報稱任職保安的58歲被告李敏立，涉嫌於去年1月14日晚在啟德體育園零售館外以鐳射筆照射狗隻眼睛及狗主，導致狗狗左眼變紅及流眼水，被控殘酷對待動物及普通襲擊共3罪，今日在觀塘裁判法院開審。被告否認控罪，案中狗主作供稱，當時被告自稱使用合法「驅狗器」，反指摘狗狗會咬人，指狗主沒有使用狗帶。 案情指去年1月14日晚上10時45分至11時許，被告以鐳射筆襲擊狗狗和兩名事主。陳姓狗主作供時表示，當時帶唐狗到該處散步，狗狗小便後，被告突然走近及從褲袋掏出鐳射筆射向狗狗額頭，再追上前照射狗狗左眼。當她上前質問時，對方稱自己是使用合法「驅狗器」。狗狗事後左眼變紅及流眼水，她因此就事件報警。 辯方盤問時指當時是狗狗奔向被告和哭吠叫，被告才用電筒功能，因無法制止狗狗才射向狗狗一下，狗主在庭上表示不同意辯方這說法。 另一事主李小姐表示，當時她和男友人到案發地點帶狗散步，其間被告及其妻走近，被告以鐳射筆射向狗狗，當她質問被告使用什麼東西時，被告指是「驅狗器」，又以紅光分別照射向她及狗狗，她當時感到臉部有炙熱感，其後報警。 案件將於明日續審。 案件編號：KTCC1313/2025 相關報道： 啟德一香港動物報 ・ 19 小時前
Botox命案｜醫生李宏邦涉企圖誤導警員、沒備存危險藥物登記冊等 因身體狀況獲撤控
2018 年 11 月，女銀行家張淑玲注射肉毒桿菌（Botox）後不治，當時 86 歲的矯形外科醫生李宏邦被控誤殺，2025 年 11 月被陪審團裁定因嚴重疏忽非法殺害張，但因精神狀況不宜答辯後，獲無條件釋放。法庭線 ・ 1 天前
尖沙咀男子箍煲失敗動刀鎚 前度反擊咬傷對方 兩人齊被捕
尖沙咀發生一宗毆鬥事件。警方今日（4日）下午約2時23分接獲報案，指漆咸道南87號百利商業中心一單位傳出呼救聲。警員到場後發現一男一女，初步相信二人因感情問題爭執並大打出手。31歲姓莊男子手臂及頭受傷、30歲姓盧女子則胸、手臂、牙齒受傷。兩人清醒送往伊利沙伯醫院治理。 據了解，涉事二人原為情侶，案發時疑因莊姓男子am730 ・ 1 天前
遭警放蛇揭駕白牌車 「高德」司機認罪判緩刑、罰款及停牌
2025 年 9 月，警員「放蛇」透過應用程式「高德」召車，揭發 61 歲男子駕駛「白牌車」。被告周一（5 日）在東區裁判法院承認無牌取酬載客、沒有第三者保險兩罪，主任裁判官張志偉判監禁兩周、緩刑 18 個月，以及罰款 3,000 元、停牌 12 個月。法庭線 ・ 3 小時前
馬杜羅首度出庭否認多項控罪 堅稱仍為委內瑞拉總統 3.17 再訊｜Yahoo
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）和第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），被控毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置，及共謀持有相關裝置 4 罪，美東時間周一（5 日）下午在紐約法院首次出庭。兩人否認控罪，法官表示 3 月 17 日再訊。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
「我是無辜」馬杜羅提堂否認美國控罪
【彭博】— 被美軍從府邸擒獲的委內瑞拉總統馬杜羅周一當庭否認了美國對他提起的毒品恐怖主義指控，拉開了一場非同尋常且具有重大地緣政治影響的法律戰序幕。Bloomberg ・ 14 小時前
青衣休班警疑醉酒閙事 被投訴噪音後擲鞋 涉襲警、阻差辦公被捕 調內勤禁配槍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名32歲休班警員周日（4 日）凌晨疑酒後鬧事被捕，涉襲警、阻差辦公及無攜帶身分證明文件。警方表示，涉事休班警員將會被調派內勤職務，並禁止配佩。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
七旬的士司機荃灣撞老婦後逃逸 危駕等3罪成 判監5個月、停牌2年
七旬夜更的士司機涉去年初，在荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行 14 秒後被拋出，司機肇事逃逸，老婦重傷留院 3 個月。司機經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等 3 罪成，周二（6 日）在被判監 5 個月，停牌兩年。法庭線 ・ 3 小時前
警搗元朗製毒工場 歌手「狗毛」羅啟聰與兩人被控販毒等罪 還押候訊
警方早前在元朗搗破一個製毒工場及儲存倉，檢獲總市值逾 700 萬元的毒品，拘捕 3 名男女，包括曾參加首屆《全民造星》的歌手「狗毛」羅啟聰。法庭線 ・ 3 小時前
長沙灣虐鴿男子被捕保釋竟再犯案 昨公然以拖鞋襲擊鴿鴿
【動物專訊】一名多次在長沙灣麗閣邨襲擊白鴿的71歲吳姓男子，去年被警方拘捕後竟毫無悔改，昨日再被人拍攝到於附近的麗安邨以拖鞋襲擊白鴿，目擊者已經報警，批評兇徒光天化日肆無忌憚行兇，據他所知及目擊，兇徒至少在去年6月、7月、11月及今年1月犯下5次虐鴿罪行。 該吳姓男子在去年11月20日在麗閣邨被清潔工人目擊以石頭向白鴿，警方接報到場發現他手持石頭，並在邨內一個垃圾桶尋獲一具白鴿屍體，當時警員以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該男子。 沒想到該男子非但沒有收歛，還走到附近的麗安邨行兇。目擊者對本報表示，昨日下午3時半在麗安邨發現該男子手持拖鞋走近白鴿，然後用力擲向白鴿，幸好沒有擲中，白鴿也嚇得飛走。她上前質問對方正保釋又犯案，那男子回答說「黐線」，然後逃跑。 她向本報提供多段影片，指在去年7月、11月及昨日均拍攝到該男子襲擊白鴿，今次更是在被捕獲保釋的情況下犯案，令人髮指。 她說：「我見幾次都是用同一對拖鞋攻擊鳥類 ，上次警察拘捕，就是用石仔掟了白鴿，清潔工見到報警，現場也有雀鳥屍體。這阿伯很出名，我問過幾個長駐公園阿婆，都目擊過他打死鴿，阿婆鬧他他都沒有反應。」 她表示，有婆婆說兇徒幾乎每日下香港動物報 ・ 4 小時前
元朗商住廈不遵清拆令 3共同業主被判罰逾23萬元
【on.cc東網專訊】元朗福德街一幢商住大廈3名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，於上周五(2日)在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共230,820港元，當中221,820港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 1 天前
馬杜羅周一料在紐約出庭 兒子籲委內瑞拉人民團結救回父親
委內瑞拉總統馬杜羅被美軍生擒並被帶到美國紐約受審，目前被扣押在布魯克林區的紐約大都會拘留中心，預料當地周一(5日)中午首次出庭。根據美國司法部的起訴書，當局指控馬杜羅政府大規模走私毒品，並允許數千噸可卡因流入美國。馬杜羅面臨4項罪名，包括毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置，以及共謀持有相關裝置。案中其他被告包括馬杜羅的妻子、兒子和另外3人。報道指，司法部在上月聖誕節前，已向法院提交起訴書，內容近日曝光。 馬杜羅的兒子格拉發表錄音講話，呼籲委內瑞拉人民團結一致，保持動員狀態，捍衛國家主權，並將父親平安帶回國，又指歷史會證明誰是叛徒。 (ST)#美股 #馬杜羅 #委內瑞拉 (ST)infocast ・ 1 天前
突襲卡拉卡斯抓捕馬杜洛 赫格塞斯：出動近200美軍
（法新社華盛頓5日電） 美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，有將近200名美軍人員於本月3日進入委內瑞拉首都卡拉卡斯，參與抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動。赫格塞斯在維吉尼亞州向美國海軍人員和造船工人發表演講，他說道：「有將近200位我們最優秀的美國人進入卡拉卡斯市中心…抓捕一名遭美國司法部門起訴且通緝的人…而且沒有任何美國人喪生。」法新社 ・ 12 小時前
海皇粥店母企承認欠薪 共罰款6.6萬元
海皇粥店母公司海皇國際涉拖欠10名員工共逾56萬元薪金，被控99項傳票控罪，案件日前於東區裁判法院提訊。海皇國際清盤人代表承認33項傳票罪，每項罰款2,000元，即合共6.6萬元，惟因清盤人需時索取法律意見，以決定繳交罰款限期，暫委裁判官接納申請，把案件押後本月19日再訊。 海皇粥店去年5月全線結業，母公司海皇國際有限公司其後被申請清盤。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
老婦捲的士車底遭拖行 司機3罪成判囚5個月 停牌24個月
【on.cc東網專訊】七旬的士司機於今年初在荃灣沙咀道路口右轉時，撞倒一名推着手推車的老婦，令對方被捲入車底拖行數十米。該司機於事發後沒有停車或報案，老婦於事後須留醫3個月。該的士司機被控危駕致他人身體受嚴重傷害等3罪，他否認控罪，經審訊後被裁定罪成。案件今(6on.cc 東網 ・ 5 小時前
警新蒲崗截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方凌晨在新蒲崗截查一輛私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 被捕35歲男司機黑布蒙頭鎖上手銬，押到私家車旁邊調查，緝毒犬亦奉召到場協助蒐證。警方凌晨3時許，在太子道東近采頤花園截查一輛可疑私家車，在車廂內發現多包懷疑毒品，包括依托咪酯煙彈、冰毒及可卡因等，當場拘捕司機。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
馬杜洛被捕後紐約出庭 對毒品恐怖主義指控不認罪
（法新社紐約5日電） 遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在紐約的法院出庭，他對毒品恐怖主義指控不認罪。美國媒體報導，現年63歲的馬杜洛在曼哈頓聯邦法院向法官表示，他是從委內瑞拉被「綁架」而來，並堅稱：「我是清白的，我沒有罪。」法新社 ・ 11 小時前
委內瑞拉馬杜羅首次在紐約出庭 對指控拒不認罪
媒體報道，被美國逮捕的委內瑞拉總統馬杜羅周一在紐約法院出庭，對販毒指控拒不認罪，強調自己仍是該國總統。 馬杜羅夫婦自上周六在委內瑞拉首都加拉加斯被美軍突襲拘捕以來，他首次公開露面。案件將於3月17日再審。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 16 小時前
竊賊扮水務署職員入屋 3獨居長者中招失2萬
去年聖誕節期間警方接獲3名獨居長者報案指，有人自稱為水務署職員，聲稱需要進入單位檢查水管，其後趁受害人不為意盜去當眼位置的財物，過程僅1至2分鐘。警方發現3宗案件犯案手法十分相似，其後以「入屋犯法」罪拘捕一名50歲本地男子。 案件的報案人同為70歲以上的獨居長者，分別居於屯門安定邨、長沙灣麗閣邨及深水埗唐樓，指聖am730 ・ 1 天前