旺角少女於廁所遭圍毆 3 人被捕｜內地上月通脹 0.2% 料穩步回升｜泫雅澳門表演期間突暈倒被緊急抱走｜11 月 10 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 11 月 10 日星期一，預測本港地區今日大致天晴。日間乾燥，最高氣溫約 28 度，今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁北風，稍後離岸及高地吹強風。海有湧浪。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士
一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方昨日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。
Yahoo 體育：全運會｜李思穎衛冕公路單車女子個人賽冠軍 港隊今屆第二金
全運會公路單車女子個人賽昨日在珠海上演，港隊代表李思穎憑強勁衝刺力壓過其他對手，以3:19:54率先衝線，成功衛冕，為港隊奪得今屆賽事第二面金牌。廣東車手魏曉晴及遼寧的孫佳君分別摘得銀牌及銅牌。
Yahoo 新聞：腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛
醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。
【今日重點財經新聞】
信報：內地10月通脹0.2% 料穩步回升 反內捲改善供需 PPI按月漲0.1%
內地連錄兩個月通縮後，消費物價由負轉正。國家統計局昨天公布，10月全國居民消費價格（CPI）按年升0.2%，勝過市場預期的下跌0.1%，並創下9個月高點；扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，是2024年3月以來19個月最高，主要因為食品價格降幅放緩、國慶中秋長假帶動服務消費，以及金價上漲推高國內金飾品價格等。
中美關係有回暖跡象，國家商務部發公告宣布，即日起暫停實施對美國兩用物項出口管制的部分措施，恢復容許鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項出口到美國，但仍然禁止對美國軍事用戶或作軍事用途出口，措施為期約一年，直至明年11月27日。商務部去年12月發布加強相關兩用物項對美國的出口管制，以維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務。
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。
Yahoo 財經：稅貸攻略｜申請稅貸前注意三大事項 增加借平錢勝算
每年稅季來臨，不少銀行及金融機構都會主動推出稅務貸款或相關私人貸款優惠，吸引市民「借平錢」應付「綠色炸彈」。不過，要真正有機會獲批低息稅貸，申請前必須仔細檢視三大關鍵因素：還款能力、實際年利率（APR）及個人信貸評級。以下逐一分解，讓大家「借定唔借？還得到先好借！」
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。昨日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。
東方日報：何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！
