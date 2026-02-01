火舌從窗外湧出。(Peter Wong@車cam L（香港群組）)

旺角山東街有單位起火。今日(1日)下午1時許，旺角山東街71號唐樓有一個劏房單位起火。由現場片段可見，單位冒出大量濃煙，火舌不斷湧出窗外，燒着窗外衣物。

消防人員到場將火救熄，約10名居民自行疏散到安全地方。經初步調查，相信是拖板短路導致火警。34歲的單位男住戶背部燒傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/yahoofeed/1008094/旺角山東街唐樓劏房起火-疑拖板短路肇禍-男戶主背燒傷送院?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral