旺角廣東道香燭舖遭淋紅油 警列刑事毀壞調查

警方宣布，過去三星期展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢等罪拘捕了共682人，包括469男213女，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億港元。 案件以電話騙案、網上購物及求職騙案為主。涉案的包括一個網上情緣詐騙集團，涉及11人，在工廈租用單位作住所及詐騙基地，並在不同交友程式利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，對314人進行詐騙，共騙取4,400萬元。他們向受害人聲稱，在外地工作其間遭受挫折、有自殺念頭，再由詐騙集團假扮女子的上司，聲稱女子去世，向受害人展示偽造公司卡片及遺產證明，而女子指定受害人協助處理或繼承遺產，騙取受害人繳付手續費，其後失去聯絡，詐騙集團又假冒警員進行二次詐騙，致電受害人訛稱已偵破騙案，要求繳交行政費，以取回被騙款項。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 2 小時前