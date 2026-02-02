宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
旺角廣東道香燭舖遭淋紅油 警列刑事毀壞調查
旺角發生刑事毀壞案。
今日（2日）早上8時06分，旺角廣東道1073號地下的舖面鐵閘被人淋紅油，店主香燭舖負責人何先生發現店舖整個鐵閘都被淋上紅油，於是報警求助。警方接報後到場調查，發現天就行香燭紙業佛具有限公司門前紅油濺滿一地，更一路蔓延至對面生果檔。店舖職員用紙皮鋪地遮蓋紅油，店舖照常營業。警方將案件列作「刑事毀壞」調查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008250/旺角廣東道香燭舖遭淋紅油-警列刑事毀壞調查?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
6歲小妹寒風1公里找媽報警！ 警方抓人揭喝酒荒唐疏忽！
這媽媽也太會玩了吧？日本北海道旭川市傳出超離譜事件，24歲母親平野愛華將未滿6歲女兒獨留家裡，長達11小時以上，自己跑去和友人喝酒狂歡。
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。
Carousell相關網購騙案一周逾110宗 有受害人銀行帳戶遭轉走逾400萬元
警方「守網者」平台公布，上周(1月24日至30日)，警方共接獲逾110宗與Carousell有關的網上購物騙案，騙款金額超過1,000萬港元，其中「假冒Carousell職員」的相關案件佔3宗。
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊
古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳...
涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴
【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。
非常檢控觀 全劇劇情︳少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？
少有TVB自家劇 馬德鐘 吳偉豪 賴慰玲演現代版《包青天》？
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
上環5100萬日圓劫案 三名日本男及一內地女被控串謀搶劫提堂
【Now新聞台】一名日本找換店職員，上周五在上環找換店外被搶走5100萬日圓，四人被控串謀搶劫罪提堂。 四名被告由警車押送至東區裁判法院應訊，其中三名男子23至28歲，是日本人，剩餘該名52歲女子來自內地，他們被控上周五在德輔道中興業商業中心外串謀搶劫，並劫去一名日本男子5100萬日圓。其中一名被告鈴木悠介提出保釋申請，裁判官張志偉拒絕，他及另外三人要還柙至4月20日再提堂。#要聞
警搗破網戀電騙集團拘682人 涉580宗騙案涉額6.2億港元
警方宣布，過去三星期展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢等罪拘捕了共682人，包括469男213女，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億港元。 案件以電話騙案、網上購物及求職騙案為主。涉案的包括一個網上情緣詐騙集團，涉及11人，在工廈租用單位作住所及詐騙基地，並在不同交友程式利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，對314人進行詐騙，共騙取4,400萬元。他們向受害人聲稱，在外地工作其間遭受挫折、有自殺念頭，再由詐騙集團假扮女子的上司，聲稱女子去世，向受害人展示偽造公司卡片及遺產證明，而女子指定受害人協助處理或繼承遺產，騙取受害人繳付手續費，其後失去聯絡，詐騙集團又假冒警員進行二次詐騙，致電受害人訛稱已偵破騙案，要求繳交行政費，以取回被騙款項。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子
【動物專訊】落馬洲洲頭村發生恐怖懷疑虐待動物案，一間村屋的雪櫃內竟發現20隻貓及1隻倉鼠死亡，屍體放在膠袋內，另屋內還有9隻貓生還，惟身體狀況十分虛弱，屋內環境衛生亦十分惡劣。警方拘捕28歲龍姓男子，懷疑涉殘酷對待動物。 據了解，事發地點位於洲頭村14號村屋，報案人是業主，於2020年將單位租予龍姓男子，業主在昨日發現單位傳出惡臭，於是報警。警方到場時發現有20隻貓及1隻倉鼠死亡，放在膠袋內並存放於雪櫃。 漁護署及愛協督察到場跟進，初步檢查所有動物屍體並無可疑表傷，須作進一步化驗及檢查。警方作進一步搜查，發現屋內有9隻貓生還，但身體狀況非常虛弱。由於上址環境惡劣，9隻貓交由愛協照顧。 漁護署會進一步化驗及解剖確認動物死因。警方以「殘酷虐待動物」拘捕龍姓男子，案件由邊境刑事值日隊第二隊跟進。 The post 落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。
警拘2名非華裔男子 涉屯門和田邨連環縱火案
【Now新聞台】屯門和田邨附近周五清晨發生兩宗懷疑縱火案，警方拘捕2名涉案非華裔男子。 警方檢獲打火機、閉路電視、被捕人犯案時身穿的衣物等。案發在周五清晨五時多，警方接報和田邨單車休憩處有電單車和單車起火，約一小時後，距離和田邨約200米一個露天停車場亦有7輛汽車遭焚毀。消防認為兩宗起火原因有可疑。警方翻查現場閉路電視片段和附近居民提供的閉路電視片段，鎖定兩名非華裔男子犯案，並採取拘捕行動。被捕人分別25歲和26歲，其中一人持香港身份證，均報稱無業，將會落案起訴涉嫌縱火和刑事毀壞罪。#要聞
屯門凌晨連環兩宗縱火案 焚毁多輛私家車及單車 警方拘捕2名非華裔男子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周五（30日）清晨屯門連續發生兩宗縱火案，早上5時許，和田邨對開有數輛單車、一輛電單車起火焚毁；約一小時後，即早上六時許，於 200 米外的塘亨路寶塘下村一個露天停車場有 7 輛車起火。警方今（31 日）交代案情指，消防到場救火後，認為起火原因有可疑，現場亦發現有閉路電視被破壞。
大埔公路兩車相撞起火 司機及時脫困獲救送院
【Now新聞台】大埔公路晚上有兩車相撞，其中一輛私家車意外後起火，司機一度被困獲救送院。 網上片段見到，涉事私家車車頭火勢非常猛烈，濃煙不斷冒出。一名傷者由救護車送到威爾斯親王醫院治理。現場是大埔公路沙田段近沙田花園對開，警方晚上7時許接報，指兩架私家車相撞，其中一輛車起火，一名司機報稱被困。消防趕至現場，證實司機已經脫困，即時動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約15分鐘後將火撲熄，涉事車輛車頭嚴重損毀。警員封鎖部分行車線，正調查意外原因。#要聞
農曆新年2026｜香港10大廟宇新春開放時間！上頭炷香除黃大仙祠還可到這裡！附還神／還太歲須知＋觀音開庫廟宇
2026年農曆新年將至，相信一眾善信都忙於還神、還太歲，甚至乎已經計劃年三十晚到哪間廟宇上頭炷香！打算在新春期間到香港寺廟祈福、求好運的話，就要留意以下10大香港廟宇新春開放時間，內文還附上還神、還太歲須知，大家不妨分享此文章給親朋戚友，方便大家查詢。
陸地盾臂龜陳屍北角碼頭對出橋躉 警列虐待動物案調查
北角發生懷疑殘酷對待動物案件。一隻龜被困北角碼頭對出東區走廊橋躉，市民於昨午4時發現並報警。消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，消防員繫上安全繩經長梯才能抵達石躉，初步相信為一隻50厘米乘30厘米大的盾臂龜，並已證實死亡，將它放入膠籠帶走；疑遭人棄於上址，警方將案件列作「殘酷對待動物」處理。翻查資料，蘇卡達象龜，又名非洲盾臂龜、盾臂龜及蘇卡塔爾陸龜，是世上體形第三大的大陸陸龜品種，可長達60至90厘米，重100至200磅，分布撒哈拉沙漠南部邊緣地帶，屬草食性，以肉質植物為主。
山東街唐樓單位起火烈燄竄出窗 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】旺角發生火警。今午(2月1日)1時16分，山東街71號一唐樓單位起火冒煙，驚動多人報案。據網上片段所見，起火單位火舌竄出窗外，火苗墮下，波及晾掛窗外的衣物。一批住客自行疏散。