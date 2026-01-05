Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

旺角火鍋店快閃買一送一！牛大帥天天鮮牛肉火鍋每位低至$149 120分鐘任食任飲放題、8款潮汕手切牛肉任食

冬天打邊爐當然要食新鮮牛肉！牛大帥天天鮮牛肉火鍋香港首店正式登陸旺角，每日新鮮直送優質牛肉，以「新鮮不隔夜，美味不過時」為宗旨，從牧場到餐桌嚴格把關，每一片牛肉都充滿用心與溫度。最令人興奮是新張超抵優惠，由1月5日下午6時開始，KKday推出獨家快閃買一送一優惠，兩位只需$298，平均每位低至$149（原價$338/位），仲有限定刺身頭盤，絕對係開年大食之選！

立即查看牛大帥天天鮮牛肉火鍋優惠

牛大帥嘅香港首店正式登陸啦！（KKday）

潮汕手切牛肉任食 8款經典部位逐片品嚐

牛大帥主打正宗潮汕手切牛肉，每日新鮮直送，8款經典部位任食，可逐片品嚐不同層次的口感與風味。從最基本的嫩牛肉開始，肉質細嫩滑溜。還有匙仁，位於牛肩部位；雙層肉則層層肥瘦交疊；吊龍是牛脊背的精品，肥瘦均勻油花豐富；牛胸油來自胸口油花位；牛舌薄切後脆嫩有獨特嚼勁；牛𦟌位於腩肉，膠質豐富。想再升級？每位加$30即可解鎖五花趾及極品雪花，總共10款牛肉任點任食，牛魔王一定食得夠過癮！

正宗潮汕手切牛肉8款經典部位任食（KKday）

新張限定 每位送刺身頭盤定食

除了牛肉任食，仲有一人一鍋設計，5款鍋底任選。再配上40+款炸物、小食、火鍋配菜自助吧無限添取、雪糕櫃任食各種口味，以及精選啤酒及汽水暢飲，必定大滿足！而且，新張期間每位客人贈送豪華刺身頭盤定食，包括鮮甜肥美的三文魚刺身，還有彈牙鮮美的北寄貝，和香滑濃郁的紅酒鵝肝，一開場就感受到高級風味！

不同部位，不同口感風味！（KKday）

【買一送一】潮汕手切牛肉120分鐘任食任飲放題 一人一鍋｜旺角分店

優惠價：$298/兩位，平均$149/位（ 原價：$338/位 ）

每位敬送刺身頭盤定食（三文魚、金磚鵝肝、北寄貝）

需另收每位醬料費$18及套餐價10%服務費，於兌換當日在店裡結帳付款。

Shop Now

一人一鍋，5款鍋底任選。（KKday）

紅酒鵝肝（KKday）

牛大帥天天鮮牛肉火鍋

地扯：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫R1號舖（地圖）

想知最新飲食資訊？

更多優惠資訊推介

