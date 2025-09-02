旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

旺角都有個蘭桂坊？旺角康樂餐廳很受外國留學生圈子歡迎，每晚都有大批外國留學生和背包客喝酒吃小炒，非常熱鬧，因此被網民指是「旺角版蘭桂坊」。

$100任食小炒任飲啤酒

康樂餐廳位於奧海城往旺角的行人天橋底，每天晚上餐廳外的小空地都會坐滿外國的交流生及背包客等一起喝酒吃飯，十足「蘭桂坊」一樣熱鬧！如此受外國年輕人歡迎，全因餐廳推出平價任飲任食「套餐」，$100就可以任食港式小炒加任飲啤酒。

康樂餐廳

地址：旺角深圳街10號地舖

圖片來源：Openrice

