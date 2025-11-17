旺角男子家中暈倒 社工揭發證當埸氣絕

今個禮拜天氣即將轉凍，消委會今期亦測試市面上20款冬季雙人被的填充物成分、耐洗度及保暖指標。樣本分為有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被，大部分樣本整體表現理想。然而個別冬被填充物成分測出不符標示，當中2款羊毛被樣本標示羊毛填充物為100%卻測出分別只有50.5%及23.1%為羊毛成分。而且部分樣本的阻燃能力、洗濯及護理表現有待改善。最後更會有總評五星名單，想添置冬日暖被嗎？即看以下詳解！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前