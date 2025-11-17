旺角男子家中暈倒 社工揭發證當埸氣絕

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 2 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 7 分鐘前
何文田邨九旬婦拒住老人院 情緒激動疑窗邊尋短
【on.cc東網專訊】今晨(16日)10時51分，何文田邨采文樓一名姓黃(94歲)婦人情緒激動，有意尋短，曾揚言在窗邊吊頸，其後稱跳樓，姓劉(60歲)女兒聞訊大驚，立即報案求助。救援人員趕至現場勸喻，事主回復平靜，為安全起見，由救護車送院檢查。on.cc 東網 ・ 1 天前
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物am730 ・ 15 小時前
大埔男子推單車捱撞捲車底不治 20歲P牌貨車司機被捕
大埔發生致命交通意外。今日(16日)下午1時許，一名52歲魯姓男子推著單車橫過安邦路8號對開期間，被一輛駛至的輕型貨車撞倒，隨即被捲入車底，其後更被貨車右尾轆輾過，頭部重創昏迷。 救援人員其後接報到場，將魯男送往大埔那打素醫院搶救，惜延至下午2時20分證實不治。涉事輕型貨車掛上「P」牌，即司機持有暫准駕駛執照。警am730 ・ 15 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
未拒絕日本投資｜上海自由高達未被「打砸搶燒」 連《鬼滅之刃》都票房冠軍？
中日關係趨緊張，從日首相高市早苗的「台灣有事」到中國大使揚言「斬首」抗議，惹人憂慮商業利益會否遭政治事件「斬首」。之不過，近日《鬼滅之刃》內地票房破3億成為冠軍，以及在日本電視虛構動畫故事中被稱為軍備王牌的「自由高達」，其上海立像依然有國民前往打卡，三井業務未遭「斬首」，似乎啟示日企業務仍能入境。事實上今年日企整體對華投資逆市急增，目前中國仍未對錢說不Yahoo財經 ・ 2 小時前
日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo
日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
四太梁安琪君臨天下三房2800萬沽 持貨21年勁升逾三倍 五個月內三度沽貨共套現2.33億
九龍站豪宅再現名人放盤個案。消息指，已故賭王何鴻燊「四太」梁安琪或其相關人士早前沽出君臨天下一個三房單位，成交價約2,800萬元。單位購入至今約21年，帳面升值達逾3.1倍。閱讀更多：「四太」屯門新盤「尚岸」首錄成交 四房戶2,390萬標售 呎價近1.5萬劈價奏效！四太梁安琪灣仔壹嘉全盤沽清成交單位為君臨天下2座中層F室，實用面積1,056平方呎，屬三房一套連儲物室間隔，坐向內園景觀。成交價約2,800萬元，折合實用呎價26,515元，屬市價。資料顯示，單位原由梁安琪或相關人士於2004年以公司名義透過一手市場購入，當時入市價為680萬元。及後於2012年進行內部轉讓。以最新成交價計算，帳面升值約2,120萬元，升幅約3.1倍。 是次成交為梁安琪於五個月內第三度沽貨，共套現約2.33億元。 延伸閱讀: 尚岸 九龍站 灣仔 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 2 小時前
沙田帝堡城兩房連租約700萬易手 原業主帳面倍賺離場(多圖)｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，優質單位不乏買家追捧。富堡城物業董事廖志財表示，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，外望山景及市景，景觀開揚，內櫳有裝修。 據了解，單位放盤1個月，叫價710萬元，最後微減10萬元，以700萬元連租約沽出，呎價約12,797元。廖志財指，原業主於1998年以274萬元買入單位am730 ・ 14 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
機場一號客運大樓城巴撞路壆18人受傷 64歲車長涉危險駕駛被捕(更新)
機場暢航路一輛城巴撞向路壆，車長及乘客18人受輕傷，城巴已按既定機制暫停車長駕駛職務。事發在今午約3時，一輛A12號城巴駛至機場一號客運大樓時，懷疑失控剷上路邊花槽，前轆在花槽上，車頭玻璃碎裂。機場職員報警求助，警方正調查車禍原因。城巴向受事故影響的乘客致以慰問，指已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，會全力配合警方調查am730 ・ 1 天前
消委會｜冬季雙人被20款大檢測！2款羊毛被填充物差異大 滿分最平只需$339（附總評五星名單）
今個禮拜天氣即將轉凍，消委會今期亦測試市面上20款冬季雙人被的填充物成分、耐洗度及保暖指標。樣本分為有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被，大部分樣本整體表現理想。然而個別冬被填充物成分測出不符標示，當中2款羊毛被樣本標示羊毛填充物為100%卻測出分別只有50.5%及23.1%為羊毛成分。而且部分樣本的阻燃能力、洗濯及護理表現有待改善。最後更會有總評五星名單，想添置冬日暖被嗎？即看以下詳解！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 3 小時前