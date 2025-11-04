旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)

旺角發生懷疑工業意外。（now新聞截圖）

旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，事發位置在天井的沙井位置，涉案男子是通渠工程的東主，懷疑在通渠期間吸入沼氣，令他跌入沙井，被救出沙井時已證實不治。她表示，暫時不清楚死者有否足夠裝備，指去年修改密閉空間守則後，在密閉空間工作，需要事前測試毒氣、要有防護面罩、救生繩等。她表示，家屬現時情緒較亂，無法接受情況，會為家屬提供協助。

建造業總工會理事長周思傑表示，對事件感到遺憾，認為接二連三發生工業意外，業界必須認真檢討。



