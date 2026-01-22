旺角私樓闢毒品倉 警拘6男女檢520萬元毒品

旺角住宅單位闢毒品倉，警拘6男女檢520萬元毒品。

港島總區反三合會行動組探員經過調查及分析，相信有人利用一個位於旺角太子道西一個住宅單位做毒品儲存倉庫，將毒品供應去港島區及九龍區。警方昨日(21日) 下午進行反毒品拘捕行動。

搜出大麻依托咪酯等

行動中，探員發現一名男子離開上述單位時形蹟可疑，隨即將他截停，並其身上搜出60粒依托咪酯電子煙彈。其後，人員將他押解到上址單位，在單位內再發現3名本地男子及兩名本地女子，並搜出約20公斤大麻、800克可卡因、1,800粒依托咪酯電子煙彈、1,100支電子大麻煙、兩樽共重兩公斤的大麻油，以及毒品吸食或包裝工具，毒品總市值約520萬元。上述6人涉嫌「販運危險藥物」及 「管有工具可作吸食毒品用途 」罪被捕，他們年齡介乎37至53歲，報稱無業、裝修工人及貨車司機，仍然被扣留調查中。

警方發現，案件中的販毒集團有仔細分工，有人負責管理及監察倉庫內的毒品，有人負責包裝及派貨，務求提高販毒效率，所檢獲的都是針對年輕人吸食毒品，相信販毒集團是想趁新春長假期將毒品流入年輕人市場。

原文刊登於 AM730