旺角美食｜旺角小店「仁芝初」加碼再推甜品放題 新增5項甜品！

日本多名前首相都批評首相高市早苗近日的涉台言論。其中，上任首相石破茂在電視節目中指，自1972年時任首相田中角榮訪華推動實現中日邦交正常化以來，歷屆日本政府處理中日關係時一直都很小心，現政府應充分認識到日本長期以來的基本立場，慎重行事。 現為立憲民主黨黨魁的前首相野田佳彥表示，當前中日關係緊張源於高市的輕率言論，認為高市需向中方解釋，通過對話推動改善關係。另一名前首相鳩山由紀夫發文批評高市的言論，偏離了「台灣問題是中國內政」的立場，令中日關係急劇惡化，對日本造成的損失難以估量，敦促高市盡快糾正錯誤立場。(ST)

infocast ・ 2 小時前