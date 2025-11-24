張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
旺角美食｜旺角小店「仁芝初」加碼再推甜品放題 新增5項甜品！
旺角糖水小店「仁芝初」早前推出中式糖水放題，一小時任食3款指定手工糖水，包括生磨芝麻糊、合桃露及杏仁露。仁芝初宣布再加碼，放題甜品新增5項甜品，還可以雙拼！
糖水放題新增5項甜品
仁芝初宣布加碼推出$40中式糖水放題，由每日下午2時30分至6時半供應，一小時任食多款糖水，包括生磨香滑芝麻糊、生磨滋潤杏仁露、生磨香濃合桃露，以及新增的五項甜品都可以任食：陳皮紅豆沙、養生麥米粥、清熱綠豆沙、椰汁紫米露及白果薏米腐竹，一共8款甜品，還可以雙拼！客人每次點單只可選一碗糖水，享用完方可續選下一碗。
仁芝初
地址：九龍旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號鋪 (地圖按此）
放題供應時段：2:30pm-7pm
圖片來源：IG@art.of.dessert_
