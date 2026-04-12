旺角美食｜美心皇宮旺角 MOKO 新店！飲茶不只一盅兩件更有點心教室

旺角 MOKO 新世紀廣場的美心皇宮新店，不單重現龍鳳裝飾與手推點心車的經典風情，更首設明爐即燒燒味、點心教室和兒童專屬餐點，讓飲茶從日常變成一場可參與、可分享的儀式。

門口龍鳳雕像直接拉回老香港酒樓記憶，經過翻新後更成了打卡熱點。店內多組手推點心車穿梭，蒸籠、炸物、甜品一應俱全，叫賣聲中挑選熱籠，味道與氛圍都像穿越回童年。

新店明爐區是重點，包括燒乳豬在內的所有燒味均為即場炮製；陳皮醬即燒乳豬經過開膛、燙皮、塗料、 醃製、上叉、風乾等步驟後，然後由熟練的師傅細心轉動烘烤，火候與時間層層講究，將乳豬外皮燒製成均勻的金黃色，內層塗上秘製陳皮醬中和油膩感，入口脆皮肉嫩又多汁。脂香四溢的現烤美心燒鵝皇伴以滲透精華醬汁的幼滑陳村粉，最後搭配一口玫瑰醋，清新解膩。

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除了即場烤製明爐燒味，新店亦提供多款經典懷舊菜式，在五花腩中釀入鹹蛋黃的懷舊冰燒肉，油脂芳香而不膩，屬於極考功夫的粵式老菜；源自魚米之鄉順德的菊花順德拆魚羹，廚師細心拆骨及煎香大頭魚，熬製成濃郁的湯底，在食客面前加入魚肉、菊花瓣、木耳絲、甘筍絲、勝瓜絲、陳皮及蛋花等配料滾燙上桌，完美展現「清、鮮、爽、嫩、滑」的五大特色；大澳漁村蒸飯採用大澳特產蝦乾及蝦醬，混和銀魚、吊桶及臘腸，以砵仔蒸煮，讓水鄉風味滲入每顆米粒，鹹香四溢。

首設美心點心教室，廚師教做 20 多款點心，每堂 $450 起，完堂送圍裙、證書和 $100 禮券。適合親子或朋友團，親手做點心後再上桌吃，體驗直接升級。

特色甜品提供傳統與創新融合、突破想像的甜蜜驚喜，其中結合龍鬚糖與蛋散的龍鬚雞蛋散和賣相亮麗的玫瑰糖沙翁等，在傳統框架中注入了現代演繹的靈魂。一系列中西合璧的新品也不容錯過，亮點包括散發新會陳皮獨特柑橘香氣的陳皮巴斯克芝士蛋糕，普洱芝麻提拉米蘇以濃厚普洱茶代替濃縮咖啡浸泡手指餅乾，中間夾入混入黑芝麻醬的馬斯卡彭軟芝士，表面撒上黑芝麻粉，濃郁茶韻與芝麻香交織，層次豐富。





「美心皇宮」MOKO店

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓601號舖