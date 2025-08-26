旺角美食｜百年歷史「襟江酒家」逆市旺角家樂坊重開 懷舊推車仔點心$25起

儘管香港餐飲業面臨寒冬，多間老字號酒樓相繼結業，不過卻有老字號酒家選擇在此時重開。擁有逾百年歷史的「襟江酒家」，最近選址旺角家樂坊8樓近8,000呎樓上舖重新開業，以懷舊點心及手工菜式作主打，希望讓大家重返往日推車仔賣點心的時光，傳承酒樓文化。

品牌重開選址旺角家樂坊8樓樓上舖。

逾百年老品牌 屬顏氏蓮香樓前身

百年品牌襟江酒家的歷史，可追溯到清宣統元年(公元1909年)，由「第二代茶樓王」譚晴波創立，及後由顏氏家族接手經營其威靈頓街117號舊址，至1980年易名蓮香樓。直至最近，有有心人因感慨曾盛極一時的酒樓相繼消失，加上獲業主大幅減租，於是決定於旺角家樂坊8樓這個近8000呎的空間重開老店。

重推坊間少見的點心車。

懷舊推車仔點心$25起 點心全人手新鮮製作

襟江酒家以懷舊點心及手工菜式作招徠，點心均由點心師傅手工新鮮製作，堅持不使用預製菜。點心分小、中、大、特、頂點五個價位，價錢由$25至$42不等。不少坊間少見的懷舊點心都可以在此找到，像古法豬肚燒賣、豬膶燒賣、懷舊臘腸卷、千層腐皮夾、懷舊灌湯餃、雀巢芋角、懷舊麻蓉包等。負責明爐燒味及懷舊手工菜的師傅亦來頭不少，分別來自都爹利會館及蓮香，招牌懷舊手工菜式包括懷舊金錢雞、襟江琵琶鵝、仙鶴神針、蝦籽柚皮等，很多都已經買少見少。

懷舊點心芝麻卷（又稱菲林卷）

鵪鶉蛋燒賣這款懷舊點心已越來越少酒樓供應。

未來將積極與本地老字號合作

除了保留傳統味道，品牌負責人亦表示將會與多個老字號合作，包括民豐、樹記、公和豆腐等，支持本地品牌。另外還計劃大搞busking及「廣東歌之夜」等，吸引更多年輕人及遊客光顧。

由來自都爹利會館的師傅負責明爐燒味。

襟江酒家

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖 (地圖按此)

圖片來源： IG@kamkongrestaurant

文、攝：Amy Luk

