旺角街頭2毒男遇查 檢176萬元貨當場就捸

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
粉嶺警察宿舍芬園 40 歲女子墮樓亡 育一子一女 現場無發現遺書｜Yahoo
粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍發生一宗墮樓案，一名 40 歲女子從高處墮下，倒臥平台上，救護人員到場證實身亡。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
清潔工去錯地址遭槍殺 印第安納州62 歲男戶主被控過失殺人 掀自衛界線爭議｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國印第安納州一名危地馬拉外勞婦人與丈夫受僱於清潔公司，被派往上門清潔時去錯地址，被一名 62 歲男戶主誤以為爆竊故開槍擊斃。男戶主被檢控過失殺人罪，面臨最高10 至 30 年監禁、罰款 1 萬 美元（約 78,000 元）。該案在當地掀起「就地自衛」（stand-your-ground law）自衛法爭議，警方表示，沒有證據顯示死者在被槍擊前曾進入房屋。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
59歲貨車司機撞斃孕婦被控危駕致死 被告不作供 押後12.17結案
懷孕 16 至 18 周孕婦，2024 年 1 月 9 日在觀塘橫過馬路時，遭貨車撞倒昏迷，留醫兩日後不治。涉事 59 歲男司機被控「危駕致他人死亡」罪，他否認控罪，案件周二（18 日）在區域法院踏入第二日審訊。辯方指被告不作供，亦不傳召證人，官押後至 12 月 17 日結案陳詞。法庭線 ・ 21 小時前
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
前區議員朱江瑋赴台辦《自殺通告》包場活動 持續被跟蹤偷拍 返港被海關搜身｜Yahoo
油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質的時候，對方立即逃離。此外，他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
機場三跑貪污案 涉案時任分判商經理認行賄
【Now新聞台】機場三跑項目分判合約貪污案，涉案的時任分判商經理承認行賄。 案情指，58歲被告廖偉倫涉嫌於2022年5月至7月，以20萬元行賄機管局時任首席高級經理及承建商施工經理，以協助所屬的分判商中標，為項目供應填海物料及運輸服務，他承認兩項行賄罪。區域法院暫委法官鍾明新批准被告保釋候判，押後至明年9月7日再訊。廉署另外起訴多人涉嫌行賄受賄，而涉案的機管局時任首席高級經理李永輝，早前已承認向兩間分判商收賄共約330萬元，正還柙候判。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
受託照顧夫婦大角咀涉殺嬰 男判囚7年 女38個月
一對夫婦2022年在大角咀富貴大廈一單位內，涉虐待一名受託照顧3個月大男嬰，並導致其死亡。38歲男被告葉俊賢在高等法院承認誤殺，他和27歲女被告林珈希均承認殘酷對待兒童罪，分別判監7年和3年2個月。 控方指男嬰父母因工作等理由將兒子交由兩名被告託管。控方在庭上播出案發時2名被告家中的閉路電視片段，男嬰涉被打面、拍am730 ・ 7 小時前
美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外
2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 1 天前
港男丁小琥赴台灣招募 6 名現役退役軍人 被指為中共收集軍事情報遭起訴｜Yahoo
台灣高等檢察署今日（18 日）表示，香港籍男子丁小琥多次假借商務活動或觀光名義申請前往台灣，實質在當地發展、吸收成員，為中共刺探和收集台灣的軍事、國防及公務等機密敏感資料；丁小琥與另外 6 名現役及退役軍人被控違反《國家安全法》遭起訴，檢察官並要求法院判處重刑。檢察署並形容，涉案軍人出賣國家人民，嚴重危害國家安全令人痛心，「背叛自己的袍澤，背叛自己的國家，應受到法律最嚴厲的制裁。」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
珍惜生命｜粉嶺芬園已婚警察宿舍40歲女子墮樓 當場死亡
粉嶺聯和墟有人墮樓死亡。 今日（18日）早上6時58分，一名40歲姓顏女子於粉嶺聯和墟粉嶺樓路17號芬園已婚警察宿舍墮樓，倒臥在平台上，保安員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名女子已經當場死亡，相信她從上址一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍確定，正在調查她的身分及墮樓原因am730 ・ 1 天前
日本聖誕好去處2025｜相模湖600萬燈海×他媽哥池夢幻登場！關東冬夜最閃亮回憶
還記得小時候每天為電子寵物「他媽哥池」餵食、洗澡、哄睡的日子嗎？近年這位童年老朋友回歸，更成為化身為日本相模湖的聖誕燈飾主角，600萬盞LED燈飾打造的「相模湖イルミリオン」燈光祭，已經盛大開幕，結合懷舊與創新的冬日奇幻旅程。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
警拘一男涉毀壞立法會選舉海報
【Now新聞台】警方拘捕一名男子，涉嫌毀壞立法會選舉旗幟。 警方檢獲疑犯身穿的衣物。上周五三名選舉助理在屯門欣田邨外的欄杆，發現三名候選人的旗幟被破壞，之後報警，警方翌日拘捕一名31歲、報稱無業、居無定所的非華裔男子，他涉嫌刑事毀壞罪，今日在屯門法庭提訊，押後至下月12日再訊。另外，深水埗黃竹街亦有選舉海報被塗鴉，警方同樣列作刑事毀壞調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
委內瑞拉女子 語音訊息批總統判30年
（法新社加拉加斯17日綜合外電報導）委內瑞拉人權組織今天表示，1名醫生因在WhatsApp語音訊息批評總統馬杜洛（Nicolas Maduro），遭法院處以30年徒刑。委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）表示，委內瑞拉監獄中約有882名「政治犯」。法新社 ・ 21 小時前
尼日利亞女子寄宿中學遭槍擊1死1傷 至少25學生被擄走
尼日利亞西北部一間中學遭匪徒持槍襲擊，至少25名學生被擄走，期間造成一名職員死亡及一名職員受傷。 事發在當地周一凌晨，現場是凱比州一間女子寄宿中學，一群持槍匪徒越過圍墻闖入校園施襲，並綁架至少25名宿生，未知被帶到何處。軍方正在搜救。(ST)infocast ・ 1 天前
警屯門掃毒檢330萬元K仔霹靂可卡因 22歲女被捕
警方毒品調查科人員昨日(17日)在屯門藍地進行打擊毒品行動。 行動中，人員拘捕一名22歲姓王本地女子涉嫌「販運危險藥物」，並檢獲合共約3.2公斤霹靂可卡因及氯胺酮，總市值約330萬元。她現正被扣留調查，將會被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(19日)上午於屯門裁判法院提堂。am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜上環干諾道西行人天橋多張海報遭損毀 警列刑毀跟進
上環發生刑事毀壞案。 今日（18日）上午10時38分，上環橫跨干諾道西近中山紀念公園的行人天橋，有約15張掛於天橋兩側的小型宣傳海報有不同程度的損毀。警方接報後到場調查，將案件列作「刑事毀壞」跟進。 立法會換屆選舉下月7日舉行，近期接連發生多宗與選舉物品有關的刑事毀壞案。am730 ・ 23 小時前