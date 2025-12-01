旺角路障七人車司機棄車逃遭制服，檢4000元依托咪酯另揭偷車。(有線新聞截圖)

西九龍總區衝鋒隊人員今日(1日)凌晨約1時半在旺角洗衣街設置路障期間，發現一輛形跡可疑的私家車突然停下，司機其後懷疑下車企圖逃去，人員隨即將其制服。

人員在該輛私家車上檢獲約20粒含有依托咪酯的電子煙彈，市值約4,000元。另外，該名司機懷疑未經車主同意下擅自取去該輛私家車。經初步調查，人員以涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名36歲姓吳男司機，他現正被扣留調查。

