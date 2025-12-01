旺角路障七人車司機棄車逃遭制服 檢4000元依托咪酯另揭偷車

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
西九龍總區衝鋒隊人員今日(1日)凌晨約1時半在旺角洗衣街設置路障期間，發現一輛形跡可疑的私家車突然停下，司機其後懷疑下車企圖逃去，人員隨即將其制服。
人員在該輛私家車上檢獲約20粒含有依托咪酯的電子煙彈，市值約4,000元。另外，該名司機懷疑未經車主同意下擅自取去該輛私家車。經初步調查，人員以涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名36歲姓吳男司機，他現正被扣留調查。
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 1 小時前
名人財經｜藝人林夏薇丈夫莫贊生 破產期4年未開始計算 或無限期處於破產狀態
香港高等法院今日（12月1日）就藝人林夏薇丈夫、商人莫贊生的破產案再有進展。因未能償還約1.35億元債務，莫贊生於今年4月被頒令破產。破產受託人其後以書面形式向法院申請「破產不開始令」，獲破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日裁定批出該項命令，意味莫贊生將無限期維持破產狀態，直至符合有關條款並提交完整財產資料，或法院另行作出指示為止。BossMind ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝
大埔宏福苑五級火造成重大死傷，全港陷入哀痛，但在悲劇之中，香港各區小店與飲食業者以行動展現最真摯的人情味。有些店舖在災後立即宣布把當日或整個週末的所有營業額不扣成本全數捐出，希望支援受災居民重建生活，其中不少更是小店或經營不易的餐廳。請好好記住這些出錢出力的店，將來一定要去幫襯支持，好好多謝他們。Yahoo Food ・ 2 小時前
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 4 小時前
30個私樓工程項目遭勒令停工 宏業承建28個
屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工,當中有28個,由負責大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程有限公司」承建。署方表示,對宏業保障工地安全的能力缺乏信心,宏福苑大火亦揭示宏業在地盤安全管理,有嚴重缺失,包括使用大量發泡膠板封窗。另外兩個停工項目,分別是富林工程營造承建的中環中旅大廈,以及源發建築承建、宏業以項目經理身分參與的北角富澤花園,兩個項目均涉及以塑膠板封窗。署方已要求承建商移除膠板,並會諮詢法律意見考慮懲處。同樣由富林工程營造承建,不過未有被命令停工的火炭穗禾苑大維修工程,屋苑通告顯示,富林工人昨天已拆除相關封窗塑膠板,屋苑全部9座大廈亦將拆除棚網,以減少居民疑慮。 (BC)infocast ・ 21 小時前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 3 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 146 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 40 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 4 天前
宏福苑大火｜鍾培生擬成立「全港反圍標監察關注組」「最大責任是貪得無厭圍標的魔鬼」
大埔宏福苑大火，全城悲痛。對於竹、網、發泡膠、法團、圍標等等，莫不議論紛紛。有「香港電競之父」之稱鍾培生義愩填膺，在社交媒體發布短片，表示考慮成立一個「全港反圍標監察關注組」，邀請前廉政專員加入。BossMind ・ 8 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 天前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
中國｜習近平《求是》：把權力關進制度籠子 減少權力尋租空間
12月1日出版的第23期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進黨的自我革命要做到「五個進一步到位」》。Fortune Insight ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜美獅鋒味搖滾美食節捐出500萬港元 跨海支援火災居民
大埔宏福苑日前發生五級大火，造成巨大傷亡，災情震撼全港。面對這場悲劇，美高梅與鋒味控股發表聯合聲明，對遇難者致以深切哀悼，並對所有受影響居民表達最誠摯的慰問。兩個團體指災難牽動港澳兩地人心，經商議後決定透過「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出 500 萬港元，支援受災居民的緊急援助與災後重建工作，希望能讓區內家庭盡早恢復正常生活。Yahoo Food ・ 6 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
申請上市｜香港連鎖藥房申請上市 去年純利達1.7億 龍豐集團集資用於開設分店
香港連鎖藥房龍豐集團申請上市，根據招股文件顯示，集團在香港經營29間分店和多個零售渠道，計劃將集資金額用於擴大及加強零售網店，在2029年3月前增設11間門店，龍豐獨家保薦人為星展亞洲。BossMind ・ 4 小時前