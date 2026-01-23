旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒 熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo

旺角輪椅女子帶女童行乞

【Yahoo新聞報道】在寒冷天氣下，旺角街頭昨（22 日）疑有人帶同衣衫單薄的小女孩坐地行乞。有市民向《Yahoo新聞》反映，本周四中午約 12 時在奶路臣垃圾收集站，見到一名女子手持紙兜，抱住一名小女孩坐地叫街坊施捨，身旁有一架輪椅。「個女人識講廣東話但係有口音，我叫佢畀返件衫個細著，佢扮唔識聽」，該名熱心市民報警求助，指懷疑有人行乞及虐兒，盼有關部門執法，「希望呢個細路仔以後唔使咁慘」。

市民楊小姐向《Yahoo新聞》表示，最令她心痛的是，她目測該名小女孩沒有足夠禦寒衣物，「個輪椅女人冇畀小朋友著外套，（當時）大概最低氣溫嘅係十一、二度，細路好凍喺地下食餅乾」。她指，二人行乞位置在旺角熟食中心附近，「即係街市嗰度，佢係咁同人哋講好慘、冇飯食，叫人施捨佢」。楊小姐表示，若平日見到有人行乞，她未必會報警，但在天寒地凍的環境，該名人士仍要小女孩在街頭捱冷乞求，實在令人髮指。

楊小姐當場致電「999」 熱線報警，舉報懷疑有公然行乞及虐待兒童，「之後企咗半個鐘都冇警察到」，她因有要事，未及等到警員到場，先行離開。她於同日將事件在 threads 平台公開，呼籲網友若見到同樣事情，要熱心報警，「睇返網友留言，佢下午四點半都仲喺度，冇人拉佢」。楊小姐認為行乞是違法行為，而且為了保護兒童，希望有關部門會執法。

《Yahoo新聞》正就事件向警方查詢。