旺角道天橋躁女拍打貴婦狗被捕 目擊者：狗狗望落去好無助 (有片)

旺角道天橋躁女拍打貴婦狗被捕，目擊者表示狗狗望落去好無助。

近日網上流傳一段影片，片中見到一名白衣女子在旺角道行人天橋上多次用手拍打貴婦狗，事件引起網上廣泛討論。警方於上周六(8日)晚上接獲有關報案，指一名女子於同日晚上較早時在旺角道行人天橋上多次用手拍打其狗隻。

案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經調查及翻查閉路電視片段後，人員昨日(11日)晚上在旺角區拘捕一名31歲姓王本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。

錄片時已是第二次打狗

該段影片長達21秒，片中可見一名身穿白色上衣、紮馬尾的女子在旺角道行人天橋上幫一隻貴婦狗整理狗帶，當時狗狗並沒有吠叫，但女子突然大力拍打狗狗的身體4至5下，並傳出「啪啪聲」，事後抱狗離開。發帖者表示，「見到嗰下真係嚇一嚇唔知可以做到咩，狗狗望落去都好無助唔知點算」，又指「錄片呢一下已經係佢停低第二次咁樣對狗狗」，而片主已就事件報警。

