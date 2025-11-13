旺角美食｜旺角小店「仁芝初」推出$38糖水放題 一小時任食3款港式傳統糖水

飲食業持續寒冬，小店為求生都要各出奇謀，像旺角糖水小店「仁芝初」近日就推出中式糖水放題，只需$38即可於下午2時30分至晚上7時內，一小時任食3款指定手工糖水，包括生磨芝麻糊、合桃露及杏仁露。

旺角小店推出$38糖水放題

主打現磨養生糖水

開業5年、位於旺角通菜街的小店「仁芝初」，主打每日現磨的養生糖水。今次糖水放題的三款糖水都是店內新鮮製作，芝麻糊先將黑芝麻炒香，浸泡過篩後以石磨低溫研磨並加入米漿煲成，香滑濃郁；合桃露以新鮮合桃研磨製成，散發淡淡堅果香氣，甜度適中，補腦益智； 杏仁露以細火熬煮，口感細膩，杏仁香氣濃郁，有潤肺止咳功效。

招牌生磨芝麻糊

糖水放題每日下午2時30分起供應

$38中式糖水放題每日下午2時30分至晚上7時供應，店員稱因該時段人流較少，所以打算以奇招吸客，單點同款糖水每碗定價為$32-$34，食兩碗就足以回本！放題推出後不少網友笑言「糖份超標搞唔掂」、「要食到糖尿病先回本」、「最多都係食到2-3碗」。要留意為免浪費食物，店方表示來吃糖水放題的客人每次點單只可選一碗糖水，享用完方可續選下一碗。

生磨合桃露

生磨杏仁露

仁芝初

地址：九龍旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號鋪 (地圖按此）

放題供應時段：2:30pm-7pm

圖片來源：IG@art.of.dessert_

文：Amy

