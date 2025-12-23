Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

旺角康得思酒店自助餐突發買二送二！人均$239起享開邊凍龍蝦/生蠔/俄羅斯鱈蟹腳/鐵板香煎鵝肝

旺角康得思酒店The Place最近為大家帶來全新主題自助餐買二送二，午餐人均$239起時令鮮美海鮮、精選壽司、除了即煎和牛舌、蒜香粉絲蒸扇貝等；另外全新「環球海洋珍饈薈」自助晚餐，折後人均$590起，以西伯利亞鱘魚子醬、龍蝦、毛蟹、生蠔、鵝肝及多款經典烤肉，甜品更有京都抹茶麻糬焦糖燉蛋泡芙、72%單一產地朱古力撻，立即上Klook入手優惠，絕對不能錯過！

立即查看香港康得思酒店自助餐優惠詳情

自助午餐$239起食時令鮮美海鮮/精選壽司

位於旺角康得思酒店的The Place自助午餐買二送二優惠，冰鎮海鮮區，推介加拿大龍蝦鉗、小龍蝦和紐西蘭青口吸引，週末或公眾假期還加碼紐西蘭生蠔。刺身壽司區則有六款刺身和八到十款特色卷物，熱食部分更精彩，像即煎和牛舌、蒜香粉絲蒸扇貝、紐西蘭烤五花肉卷，還有現場煮的日本海鮮鍋拉麵和鮑魚粒蝦仁瑤柱炒飯，每一口都爆發鮮美滋味。糕點行政總廚Roy Ma帶隊推出的甜品超吸睛，像是京都抹茶麻糬焦糖燉蛋泡芙、72%單一產地朱古力撻、日式京都提子啫喱，甚至現場現做焙茶味雞蛋仔，整個蛋糕區有熊本士多啤梨乳酪慕絲、北海道忌廉千層和紫薯雪芳，搭配十款MÖVENPICK雪糕，甜蜜到讓人忘記節食。 朗廷卓逸會會員還能無限暢飲紅白酒、汽水和果汁，CP值超高！

【低至7折】自助午餐｜冰鎮海鮮、本地農場新鮮沙律、多款手工甜品

優惠價：$955起/4位，人均$239（ 原價：$438/位 ）

時令冰鎮海鮮

精選壽司與刺身

環球海洋珍饈薈自助晚餐 折後$590起

由2026年1月到4月12日，推出環球海洋珍饈薈自助晚餐7折，優惠後人均只需$590起，自助晚餐以西伯利亞鱘魚子醬、龍蝦、毛蟹、生蠔、鵝肝和經典烤肉為主角，奢華感滿分。 預訂晚餐或週末午餐，就能以$79優惠價買一罐10克鱘魚子醬，配烤麵包、米餅或布利尼，加上酸忌廉和紅洋蔥，風味層次超豐富。

海鮮區有加拿大開邊凍龍蝦、北海道毛蟹、紐西蘭生蠔和俄羅斯鱈蟹腳，開胃小食則升級到 ASC 煙燻挪威三文魚、伊比利亞火腿拼盤、法式鵝肝慕絲撻和香麻醬油鮑魚雞肉卷，每樣都精緻到像藝術品。 壽司刺身區每晚輪換六款刺身和八到十款卷物，晚餐獨享加拿大海膽、A4 和牛他他及三文魚籽手卷；熱葷有鐵板香煎鵝肝、紐西蘭肉眼、烤蝦配海膽醬、慢烤羊肩，現場還有榕樹澳小龍蝦海鮮鍋拉麵（昆布或蕃茄湯底），以及富貴花菇海參鮑魚和避風塘薑葱炒螃蟹，熱辣辣的滿足感撲面而來。​

甜品區和午餐一樣華麗，Roy Ma 的抹茶泡芙、朱古力撻、提子啫喱、焙茶雞蛋仔不缺席，蛋糕和 MÖVENPICK 雪糕一樣齊全，還加雪糕手推車的鴛鴦酥皮多士，直接送到桌邊添甜蜜。 會員無限暢飲紅白酒、生啤酒、汽水和果汁，每晚 6:30 到 9:45，正好適合悠閒聚餐。

【低至7折】自助晚餐｜北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝

優惠價：$509/位（ 原價：$812/位 ）

鐵板香煎鵝肝

甜品選擇非常多

旺角康得思酒店 The Place

地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層 (地圖)

