旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕

旺角警署。(資料圖片)

旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。

另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺角站進行反罪惡巡邏期間，發現一名男子於一個樓梯上，以手提電話偷拍一名14歲女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名21歲劉姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

