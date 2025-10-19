不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕
旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。
另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺角站進行反罪惡巡邏期間，發現一名男子於一個樓梯上，以手提電話偷拍一名14歲女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名21歲劉姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。
亞馬遜誘導消費者訂閱Prime判賠2.5億美元！用戶每人可獲賠51美元
亞馬遜同意支付 2.5 億美元和解 Prime 訂閱誤導訴訟，向受影響消費者支付賠償，並優化訂閱與取消流程，FTC 強化數字經濟透明規範。鉅亨網 ・ 10 小時前
筲箕灣耀東邨天降玻璃樽 46歲男子被捕
【on.cc東網專訊】本周二(14日)執法部門接報，指筲箕灣耀東邨疑有玻璃樽從高處墮下，飛落一所幼稚園門外。東區區警員翻查大量「天眼」錄影後，成功鎖定目標人士。至昨日(17日)以涉嫌「容許物體自高處墮下」，拘捕一名涉案的46歲本地男子，他現正被扣留調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
珍惜生命｜旺角海富苑九旬住戶墮樓亡 現場無檢獲遺書
旺角海庭道2號海富苑一名94歲鄺姓女住戶，今日早上9時許懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台。警方接獲海富苑保安報案後到場，發現鄺嫗現場被證實死亡，初步調查相信她從海富苑一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件現列作「有人從高處墮下」。 ▼珍惜生命你要知▼am730 ・ 10 小時前
金鐘男星錢包被偷！慘丟1萬5嘆：沒錢修祖墳
[NOWnews今日新聞]迷你劇集《星空下的黑潮島嶼》昨（18）晚戲劇類金鐘獎中拿下戲劇類大獎，為本屆典禮最大贏家，《星空下的黑潮島嶼》在活動結束後，參加了公廣集團的慶功宴，接受訪問時演員之一的劉承恩...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
以色列：再收到兩具人質遺體
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列政府宣布，今天深夜再收到兩具人質遺體。另一方面，哈瑪斯（Hamas）今天提到，以色列關閉位於埃及與加薩走廊之間的拉法關卡（Rafah Crossing），將大幅延遲交付人質遺體的進度。法新社 ・ 22 小時前
中環華懋大廈三級火大致撲滅 4人受傷一男嚴重 消防正調查起火原因(更新)
中環干諾道中華懋大廈周六下午發生的三級火大致撲滅。消防處消防區長盧瑞生表示，下午4時24分接報，4分鐘後到場發現大廈外牆搭建棚架作維修工程，火勢快速蔓延和猛烈，波及隔離大廈，同時收到市民求助，因此在8分鐘後將火警升為三級。火勢主要集中在大廈外牆，未嚴重波及大廈內單位，下午5時46分火勢受到包圍，晚上7時受控，9時13分am730 ・ 1 天前
九龍灣爆水管 車輛涉水而行
【on.cc東網專訊】九龍灣有水管爆裂。今午(19日)12時34分，常悅道近宏照道的行人路，地底的水管突然爆裂，大量的水夾雜黃泥湧出路面，行人路及行車路被淹浸，車輛需涉水而行。警員接報到場封路，及通知水務署人員到場閂水掣及維修。on.cc 東網 ・ 16 小時前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 7 小時前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 17 小時前
中環直擊｜消防仍向火場射水 有跌下竹枝壓中路邊貨車
【Now新聞台】中環發生三級火，本台記者黃穎芝晚上七時許在現場所見，棚架中層位置已不見火光，但仍有消防員在高位向火場射水，附近仍充斥濃烈煙味。而火警期間，有大量竹枝由高處跌下，壓中路邊一輛貨車及密斗，多輛消防車及救護車在現場戒備，交通亦受到影響，部分路段須封閉，多條巴士路線要改道行駛。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
華裔女澳洲駕豪車肇禍案延至下月審理 須決定認罪與否
【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省悉尼23歲神秘華裔女子楊蘭蘭今年7月駕豪車失事，其背景持續受到關注。這宗車禍案件上周五（17日）上午在悉尼第三次開庭，法院同意延至下月中旬審理此案，整個提訊持續不到10分鐘。on.cc 東網 ・ 17 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 11 小時前
遭祖父母獨留車上失蹤 4歲女兩日後溪谷中找回
【on.cc東網專訊】遼寧省朝陽市日前有一名4歲女童被獨留車上，待家人20分鐘後返回，發現她不知所終。內媒周五（17日）從現場參與救援的人員處獲悉，失蹤近兩日後，女童已被找到，身體無大礙。on.cc 東網 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國安德魯王子放棄王室頭銜
已故英女王伊利沙伯二世次子安德魯王子透過白金漢宮發表聲明,同意放棄約克公爵頭銜。安德魯在聲明中表示,經過與英王查理斯三世等王室成員商議,認為持續針對他的指控會干擾英王和王室的工作,因此他將不再使用約克公爵這個由母親授予的頭銜及其他榮譽,但仍保留王子身份,他的兩個女兒亦仍會保留公主身份。現年65歲的安德魯近年捲入一系列醜聞,其中被指曾在涉及性侵案的已故美國富商愛潑斯坦的名下豪宅,與未成年女子發生性關係,安德魯在聲明中重申堅決否認有關指控。 (BC)infocast ・ 1 天前
法國內政部長不排除羅浮宮劫案疑匪是外國人
法國巴黎羅浮宮發生搶劫案,據報有9件珠寶失竊,疑匪仍然在逃。案發在當地星期日早上9時半,3-4名蒙面男子從羅浮宮外一處施工地點,闖入館內的阿波羅長廊,偷走展示櫃內9件拿破崙時期的珠寶後,駕駛電單車逃去,整個犯案過程約7分鐘。報道較早時指疑匪乘坐運貨升降機闖入羅浮宮,其後指他們是爬上伸縮梯,再破窗而入。根據羅浮宮網頁的介紹,阿波羅長廊主要展出法國王室的珠寶與鑽石收藏。文化部長達蒂在案發後到場了解。她表示博物館人員及警方正在調查案件,包括評估失竊珠寶的價值。內政部長努內茲就說,不排除疑匪是外國人,又說今次案件暴露了法國博物館體系的脆弱性。 (BC)infocast ・ 8 小時前
涉阻礙港鐵列車車門關閉 16歲非華裔少年被警方扣查
警方在紅磡區拘捕一名16歲非華裔少年,懷疑他與昨日港鐵(00066.HK)灣仔站阻礙列車關門,導致車門未能關上的事件有關,現正被扣查。警方昨日下午約3時20分接獲港鐵職員報案,指有人懷疑於灣仔港鐵站以手阻礙一輛往柴灣方向行駛的列車車門關閉。警方翻查閉路電視片段及深入調查後,昨晚拘捕該名少年,涉嫌刑事毀壞。警方呼籲,任何人蓄意干擾或破壞港鐵設施,不但會危害行車及乘客安全,對其他市民造成嚴重不便,亦有機會干犯刑事罪行,市民切勿以身試法。(BC)infocast ・ 8 小時前
64名韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押解返國遭逮捕
（法新社首爾18日電） 韓國一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返國，且已遭到逮捕。柬埔寨內政部發言人索卡（Touch Sokhak）昨天告訴法新社，這次的遣返協議是「兩國在打擊詐騙方面良好合作的成果」。法新社 ・ 1 天前
警方銳眼計劃目標年內接入10條公共屋邨及過海隧道閉路電視鏡頭
【Now新聞台】警方計劃在今年內接入10條公共屋邨及過海隧道的閉路電視鏡頭。 警方指，銳眼計劃下安裝的閉路電視協助偵破逾480宗刑事案件、拘捕超過840人。警方指會逐步將啟德體育園、港鐵公司等的閉路電視鏡頭納入銳眼計劃範圍，目前已接入5千多支，亦計劃今年接入3條海底隧道、10條公共屋邨、7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 6 小時前