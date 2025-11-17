旺角朗豪坊Nood Food切開水果驗出沙門氏菌 食安中心勒令停售並調查 PURE Fitness涉事分店全面消毒

食物環境衞生署食物安全中心（下稱「食安中心」）於11月17日公布，於恆常食物監測計劃中，發現一個切開水果樣本含有致病原沙門氏菌（Salmonella），違反《食品微生物含量指引》規定。該樣本在旺角朗豪坊辦公大樓7樓抽取，地點為健身中心 PURE Fitness 同系小食店 Nood Food。

食安中心抽查樣本 切開水果驗出沙門氏菌

食安中心指出，在旺角PURE Fitness 同系小食店 Nood Food內，抽查25克的即食水果樣本中檢出沙門氏菌，而法例明確規定即食食品中不得含此致病菌。當局已即時派員到場調查，並通知相關業務負責人，要求立即停售受影響食品及進行全面清潔與消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條，任何在香港出售的食品，如被判定不適合供人食用，涉事商戶最高可被判罰款 五萬元及監禁六個月。（Openrice圖片）

沙門氏菌可致腸胃炎 重症者或危及生命

食安中心發言人表示，感染沙門氏菌可引致發燒、嘔吐、肚痛、腹瀉等腸胃不適症狀。對於嬰幼兒、長者及免疫系統較弱人士而言，感染後可能出現更嚴重併發症，甚至有致命風險。

食安中心已向 Nood Food 的負責人及員工提供食品安全教育。（Openrice圖片）

涉事店舖已停售相關食品

食安中心已向 Nood Food 的負責人及員工提供食品安全教育，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條，任何在香港出售的食品，如被判定不適合供人食用，涉事商戶最高可被判罰款 五萬元及監禁六個月。

中心強調，調查仍在進行中，將繼續監察市場同類產品，並在必要時採取執法行動，以確保市民的食物安全與健康。是次事件提醒市民，即食食品（尤其是切開水果、沙律等冷食）在處理與保存過程中極易受污染，業界需提高衞生意識，市民則應避免購買放置過久或未冷藏的食品。若進食後出現腸胃不適，應盡快求醫。

示意圖，非涉事水果。（Openrice圖片）

