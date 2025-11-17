iHerb破萬好評洗護產品64折起！
旺角朗豪坊Nood Food切開水果驗出沙門氏菌 食安中心勒令停售並調查 PURE Fitness涉事分店全面消毒
食物安全中心公布，發現一個切開水果樣本含有致病原沙門氏菌（Salmonella），即睇內文：
食物環境衞生署食物安全中心（下稱「食安中心」）於11月17日公布，於恆常食物監測計劃中，發現一個切開水果樣本含有致病原沙門氏菌（Salmonella），違反《食品微生物含量指引》規定。該樣本在旺角朗豪坊辦公大樓7樓抽取，地點為健身中心 PURE Fitness 同系小食店 Nood Food。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
食安中心抽查樣本 切開水果驗出沙門氏菌
食安中心指出，在旺角PURE Fitness 同系小食店 Nood Food內，抽查25克的即食水果樣本中檢出沙門氏菌，而法例明確規定即食食品中不得含此致病菌。當局已即時派員到場調查，並通知相關業務負責人，要求立即停售受影響食品及進行全面清潔與消毒。
沙門氏菌可致腸胃炎 重症者或危及生命
食安中心發言人表示，感染沙門氏菌可引致發燒、嘔吐、肚痛、腹瀉等腸胃不適症狀。對於嬰幼兒、長者及免疫系統較弱人士而言，感染後可能出現更嚴重併發症，甚至有致命風險。
涉事店舖已停售相關食品
食安中心已向 Nood Food 的負責人及員工提供食品安全教育，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條，任何在香港出售的食品，如被判定不適合供人食用，涉事商戶最高可被判罰款 五萬元及監禁六個月。
中心強調，調查仍在進行中，將繼續監察市場同類產品，並在必要時採取執法行動，以確保市民的食物安全與健康。是次事件提醒市民，即食食品（尤其是切開水果、沙律等冷食）在處理與保存過程中極易受污染，業界需提高衞生意識，市民則應避免購買放置過久或未冷藏的食品。若進食後出現腸胃不適，應盡快求醫。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食物安全
食物安全｜英國爆發H5N1禽流感！香港暫停進口坎布里亞郡Cumberland區禽肉及禽類產品
皇玥月餅營養標籤不符規定被勒令停售 食安：如有足夠證據會提出檢控
食物安全｜南韓Orion魚仔蛋糕驗出霉菌 7月曾攔截同品牌問題批次 食安中心急令回收新批次
食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
食物安全｜1款本地生產雪糕大腸菌超標40%！食安中心下令停售下架及回收
更多近期熱話
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
世一酒吧Bar Leone未經授權使用7-11商標收律師信？需全數銷毀7-Leone T恤
Jace陳凱詠放飯盒入蒸焗爐致變形 自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 16 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
埃塞俄比亞爆「馬爾堡病毒」疫情 至少 9 宗病例 類似伊波拉病毒死亡率可達八成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 非洲疾病控制與預防中心上周六（15 日）證實，埃塞俄比亞南部爆發了致命的馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情。世衛證實，該地區已發現至少 9 宗病例。Yahoo 健康 ・ 13 小時前
長期情緒壓迫或致抑鬱與焦慮 研究指逃避或加重負面情緒
不少人皆會理解身體傷害可為人帶來莫大的創傷，卻往往忽視了精神虐待或情緒暴力等非肢體暴力，亦會對受害者造成心理上顯著不適，甚至長遠影響心理健康。香港樹仁大學社會工作學系聯同香港忠僕事奉中心與心理健康會早前進行的一項調查表明，經歷創傷越多者，對人際關係的信任程度愈弱，且負面情緒愈強；而積極應對可促進心理復原。團隊建議加強社am730 ・ 1 天前
專家料明起降溫流感病毒活躍 回落時間或延長 冬夏季高峰恐重疊
【on.cc東網專訊】一道冷鋒會在明晚(17日)至本周二(18日)初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，周二顯著轉涼，周三(18日)氣溫下降至攝氏13、14度左右。on.cc 東網 ・ 1 天前
明起轉冷病毒活躍或反彈 專家憂夏季流感或與冬季重疊
夏季流感活躍程度上月登頂後開始回落，惟本港明日起開始轉冷，周三市區氣溫低見攝氏14度左右，加上H3N2甲型流感病毒變異，中大呼吸系統科講座教授許樹昌不排除活躍程度不跌反升，並有機會與冬季流感重疊，但今季疫苗面對「抗原漂移」仍然對預防入院和重症有一定效用。 香港天文台指，一道冷鋒今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後強am730 ・ 1 天前
恒瑞醫藥(01276.HK)多項藥物獲得臨床試驗批准
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，公司連同子公司收到國家藥品監督管理局核准簽發關於HRS-4642注射液、SHR-1701注射液、SHR-7367注射液、SHR-8068注射液、阿得貝利單抗注射液、貝伐珠單抗注射液、注射用SHR-A2102、蘋果酸法米替尼膠囊和羥乙磺酸達爾西利片的藥物臨床試驗批准通知。具體為一項HRS-4642聯合抗腫瘤藥物在實體瘤受試者中的安全性、耐受性及有效性的IB/II期研究方案。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
諾和諾德(NVO.US)下調Wegovy及Ozempic自費患者價格
據外電報道，諾和諾德(NVO.US)表示，旗下減重熱門藥物Wegovy及糖尿病藥物Ozempic，這兩款皆屬於GLP-1類藥物，其自費患者價格從每月499美元下調至每月349美元，適用於現有自費患者。 該公司同時推出臨時優惠，新自費患者可於治療首兩個月，以每月199美元的價格購買兩款藥物的最低兩個劑量。 此舉發生在美國總統特朗普與諾和諾德及主要競爭對手禮來(LLY.US)達成協議數日後，該協議旨在讓美國民眾更容易取得及負擔這些廣受歡迎的GLP-1相關藥物。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
和譽(02256.HK)治療腱鞘巨細胞瘤藥物臨床研究維持可接受安全性
和譽(02256.HK)公布，其附屬和譽醫藥在結締組織腫瘤學會(CTOS)2025年會上以壁報形式，展示匹米替尼(pimicotinib/ABSK021)治療腱鞘巨細胞瘤(TGCT)患者的全球III期MANEUVER研究的長期療效、安全性及患者報告結果數據。 該長期分析顯示，持續接受匹米替尼治療可為TGCT患者在腫瘤緩解方面帶來療效持續提升與患者報告結果(包括疼痛與功能)的進一步改善，同時維持可接受的安全性，強化匹米替尼在適合患者中的長期應用潛力。 安全性方面，治療期間患者的中位劑量強度保持在88.2%的較高水平。大多數治療相關不良事件(TEAEs)為1-2級，未觀察到新的安全性信號，亦無膽汁淤積性肝毒性、藥物性肝損傷或毛髮/皮膚色素減退等相關證據。 TGCT是一種罕見的局部侵襲性間葉性腫瘤，主要累及關節、腱鞘及滑囊，可導致嚴重的局部病變和功能障礙。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
和譽(02256.HK)在腫瘤學會年會展示匹米替尼臨床III期研究長期療效和安全性數據
和譽－Ｂ(02256.HK)宣布，附屬公司在結締組織腫瘤學會(CTOS)2025年會上，以壁報形式展示了匹米替尼(pimicotinib/ABSK021)治療腱鞘巨細胞瘤(TGCT)患者的全球III期MANEUVER研究的長期療效、安全性及患者報告結果數據。該長期分析顯示，持續接受匹米替尼治療可為TGCT患者在腫瘤緩解方面帶來療效持續提升與患者報告結果(包括疼痛與功能)的進一步改善，同時維持可接受的安全性，強化了匹米替尼在適合患者中的長期應用潛力。(ST)infocast ・ 22 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 9 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 16 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 19 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 14 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 15 小時前