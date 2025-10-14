專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
屹立深水埗近60載的新香園首次衝出深水埗，於旺角花園街開分店，即睇內文：
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近品牌終於跨區開分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
首次於深水埗區外開店 首創「麻辣蛋牛治」
屹立深水埗近60載的新香園，於1968年創立，現時由創辦人周先生的兒子打理。新香園數年前於汝州街開設第二間分店，今次則是品牌首次衝出深水埗在區外開店。馳名多年的招牌蛋牛治有別於一般茶餐廳以罐頭鹹牛肉製作，而是以新鮮牛肉碎加上煎蛋，夾入外脆內軟的烘底多士之間，層次豐富又多汁，是有名的「深水埗名物」。另一人氣之選是店家首創的「麻辣蛋牛治」，將秘製麻辣醬加入新鮮牛肉炒製，香氣四溢，肉汁麻辣惹味，愛辣之人必試。
另一人氣之選 南乳豬手麵
除了鎮店之寶蛋牛治，南乳豬手麵也是店內熱門食品，份量十足，豬手香軟入味，配自家製辣椒油非常滋味。店內也供應多款特色食物飲品包括豬潤沙嗲牛麵、瑞士汁雞髀、鴨胸蔥油拌公仔麵、香芒檸檬茶等，日後想品嚐新香園的美味，除了去深水埗在旺角都可吃到了。
新香園 (旺角分店)
地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下7號舖 (地圖按此）
圖片來源：Openrice
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多旺角美食
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
旺角美食｜百年歷史「襟江酒家」逆市旺角家樂坊重開 懷舊推車仔點心$25起
旺角美食｜「鳳園雞煲火鍋」登陸！全港首創「五指毛桃脆皮雞煲」 3大必食推介 果園脆皮雞/鳳園雞煲/椰子雞煲
旺角美食｜濟州島主題燒肉「THE JEJU」登陸朗豪坊 獨家石盤烤肉 醬油蟹限時買一送一
旺角美食｜人氣Cafe「骨子裡」闊別兩年重開 招牌北海道紅豆吐司
旺角美食︱火鍋店主打蒙古「百日羊」 霸氣百塊全羊宴 罕見羊頸肉 + 羊高鈣肉
旺角美食︱泰菜館濃厚泰國船麵！豬骨湯底加豬血熬湯膽+必食古法燒雞髀
旺角美食︱人氣咖啡室BEANS朗豪坊開新店 推介龍蝦汁燴沾麵/原條八爪魚鬚蟹膏飯
旺角美食︱荃灣抵食香草吉列牛「初見」殺入旺角！高峰日賣六十份
旺角美食︱金鶴拉麵進駐旺角！必食3cm激厚鰻魚飯/期間限定100g A4和牛西冷極濃牛骨湯+新店拉麵買一送一/送餃子或炸雞
旺角美食︱新派甜品店「小點角落Bite by Bite」開幕！新店指定日子限時半價 必食打卡豆腐花／雞蛋仔
旺角美食│隱秘上樓café墨西哥特式菜！本地老師傅炮製南乳豬手墨西哥餡餅
旺角美食｜食肉獸至愛！旺角新開懷舊扒房「吃扒Chiba」 熱溶芝士紐西蘭牛柳/吃扒什扒/生酮KETO餐單
旺角中菜食府「食美軒」推$1小食優惠+全單85折！ 招牌點心菜式失傳雞窩/三文魚芝士撻/香酥牛肋肉
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 17 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 15 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 23 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 2 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 18 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前