旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近品牌終於跨區開分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

鎮店之寶蛋牛治。

首次於深水埗區外開店 首創「麻辣蛋牛治」

屹立深水埗近60載的新香園，於1968年創立，現時由創辦人周先生的兒子打理。新香園數年前於汝州街開設第二間分店，今次則是品牌首次衝出深水埗在區外開店。馳名多年的招牌蛋牛治有別於一般茶餐廳以罐頭鹹牛肉製作，而是以新鮮牛肉碎加上煎蛋，夾入外脆內軟的烘底多士之間，層次豐富又多汁，是有名的「深水埗名物」。另一人氣之選是店家首創的「麻辣蛋牛治」，將秘製麻辣醬加入新鮮牛肉炒製，香氣四溢，肉汁麻辣惹味，愛辣之人必試。

廣告 廣告

旺角店位於花園街

首創「麻辣蛋牛治」

另一人氣之選 南乳豬手麵

除了鎮店之寶蛋牛治，南乳豬手麵也是店內熱門食品，份量十足，豬手香軟入味，配自家製辣椒油非常滋味。店內也供應多款特色食物飲品包括豬潤沙嗲牛麵、瑞士汁雞髀、鴨胸蔥油拌公仔麵、香芒檸檬茶等，日後想品嚐新香園的美味，除了去深水埗在旺角都可吃到了。

南乳豬手麵是店內熱門食品

豬潤沙嗲牛麵

新香園 (旺角分店)

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下7號舖 (地圖按此）

圖片來源：Openrice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多旺角美食

老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕

旺角美食｜百年歷史「襟江酒家」逆市旺角家樂坊重開 懷舊推車仔點心$25起

旺角美食｜「鳳園雞煲火鍋」登陸！全港首創「五指毛桃脆皮雞煲」 3大必食推介 果園脆皮雞/鳳園雞煲/椰子雞煲

旺角美食｜濟州島主題燒肉「THE JEJU」登陸朗豪坊 獨家石盤烤肉 醬油蟹限時買一送一

旺角美食｜人氣Cafe「骨子裡」闊別兩年重開 招牌北海道紅豆吐司

旺角美食｜新派豆品店豆公館！創新開心果豆腐花/麻婆腐皮蛋餅

旺角美食︱火鍋店主打蒙古「百日羊」 霸氣百塊全羊宴 罕見羊頸肉 + 羊高鈣肉

旺角美食︱泰菜館濃厚泰國船麵！豬骨湯底加豬血熬湯膽+必食古法燒雞髀

旺角美食︱人氣咖啡室BEANS朗豪坊開新店 推介龍蝦汁燴沾麵/原條八爪魚鬚蟹膏飯

旺角美食︱荃灣抵食香草吉列牛「初見」殺入旺角！高峰日賣六十份

旺角美食︱金鶴拉麵進駐旺角！必食3cm激厚鰻魚飯/期間限定100g A4和牛西冷極濃牛骨湯+新店拉麵買一送一/送餃子或炸雞

旺角美食︱新派甜品店「小點角落Bite by Bite」開幕！新店指定日子限時半價 必食打卡豆腐花／雞蛋仔

旺角美食︱砵蘭街串燒小店 最平$18羊肉串+招牌滷水燒乳鴿

旺角美食︱女人街新日式丼飯舖 最平$35食到日式牛肉丼

旺角美食│隱秘上樓café墨西哥特式菜！本地老師傅炮製南乳豬手墨西哥餡餅

旺角美食｜食肉獸至愛！旺角新開懷舊扒房「吃扒Chiba」 熱溶芝士紐西蘭牛柳/吃扒什扒/生酮KETO餐單

旺角中菜食府「食美軒」推$1小食優惠+全單85折！ 招牌點心菜式失傳雞窩/三文魚芝士撻/香酥牛肋肉

旺角美食｜即叫即製泰式煎餅店！芫荽煎餅+D24榴槤煎餅

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？