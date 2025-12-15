旺角美食｜65年老字號「九記食品廠」旺角開小食店 魚蛋燒賣全部自家工場出品

65年歷史的本地老字號「九記食品廠」，多年來一直堅持香港製造，魚蛋、燒賣、腸粉等全部於自家工場製作，以往一直以零售及批發為主。近日九記終於在旺角開設首間小食店「九記魚蛋王」，主打全港獨家用吞拿魚製作的招牌魚蛋，定價$10/10粒，也有自家製腸粉、燒賣等港式小食。

九記食品廠在旺角開設首間小食店。

全港首創用吞拿魚製作魚蛋

「九記食品廠」於1960年起家，在葵涌自設廠房，堅持本地自家製作。招牌魚蛋王為全港首創用吞拿魚製作，口感爽彈魚味濃，配自家秘製辣醬更顯惹味；魚肉燒賣選用三種魚肉製成，包括吞拿魚、紅衫魚及滑仔魚，層次豐富；腸粉壓得較一般小食店薄，再於製作過程中加入蒜油增香，入口滑溜彈牙。店內一系列特色小食如蟹籽煎釀三寶、蟹籽生菜魚肉、蟹皇蟹粉碗仔翅、蝦油乾撈河粉等，全部由自家廠房為旺角門市特別製作。

招牌魚蛋王為全港首創用吞拿魚製作

門外有巨型魚蛋模型裝置

營業時間至深夜12am

小食店由九記食品廠第二代Anita協助營運，她在社交媒體中坦言開小食店是爸爸的夢想「真係 family project，上上下下都落手落腳」，見網上評語好壞參半，她也有在平台上積極回覆。小食店營業時間由11am至深夜12am，以後旺角又多間宵夜掃街小食店！

品牌以往一直以零售及批發為主

九記魚蛋王

地址: 旺角弼街49號A地下 (地圖按此）

圖片來源：Thread@kaukeefoodfactory、FB@kaukeefoodfactory

文：Amy

