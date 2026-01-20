Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

點心餐只需$98起！旺角襟江酒家懷舊點心套餐低至43折 歎香港正宗懷舊灌湯餃、襟江蝦餃皇、養生薑汁糕 另推晚市套餐食缽仔焗魚腸

擁有多年歷史，主打正宗粵菜風情的旺角襟江酒家推出震撼優惠，無論是早午市想品嚐手作懷舊點心，還是晚市與親友享用精緻粵菜，通通都有折扣！1月20日下午三點在KKday，「七星伴月」懷舊點心套餐低至43折，人均只需$98起；而「特選4人晚市套餐」亦有64折優惠，人均$222起即可食到翡翠龍躉球、傳統缽仔焗魚腸等名菜。襟江酒家歷史可追溯至1909年，於廣州開業，過百年來堅持人手精製點心，將傳統粵菜與香港創新精神結合，絕對是體驗百年香江滋味的首選，立即睇下文了解內容啦！

>> 旺角襟江酒家點心套餐／晚市套餐優惠 <<

「七星伴月」懷舊點心套餐人均$98起 重溫正宗灌湯餃、古法糯米包

位於旺角的襟江酒家推出早午市適用的「七星伴月」懷舊點心套餐，人均低至 43 折優惠，即可回味昔日的老香港情懷。酒家堅持傳承傳統手藝，推介包括現時已較為少見的香港正宗懷舊灌湯餃，皮薄湯鮮；還有香氣濃郁的香茜乾蒸牛肉，手工繁複的古法糯米包等。此外，套餐更包含多款招牌點心，如襟江蝦餃皇、蟹籽燒賣皇、蜜汁叉燒包、古法馬拉糕、養生薑汁糕等，款款真材實料。每一件點心都盛載著過百年的飲食文化，令大家以超值價格品嚐到匠心經營的歷史韻味。

懷舊點心套餐低至43折

【低至43折】襟江酒家「七星伴月」懷舊點心套餐

優惠價：$98起/位（ 原價：$228起/位 ）

用餐時段：星期一至五，公眾假期除外（08:30 - 15:00）；星期六日及 公眾假期（08:30 - 11:00，14:30 - 15:00）

現場另收每位茶芥及服務費

SHOP NOW

手推點心

特選晚市套餐人均$222起 必食翡翠龍躉球、古法蝦籽柚皮

晚市方面，襟江酒家亦推出「特選4人晚市套餐」，折後人均$222起，即可享用一頓粵式盛宴。套餐菜式份量十足且極具功架，主菜必食鮮甜彈牙的翡翠龍躉球及金銀蒜蒸頭腩，盡顯鮮魚原味；小菜方面可三選一，包括充滿特色的缽仔焗魚腸或極考功夫的古法蝦籽柚皮，亦可選擇香煎蓮藕餅。套餐還配備是日燉湯、粟米魚肚羹或西湖牛肉羹三選一，連同上湯浸時蔬及合時甜品，完美呈現一頓美味又完整的晚餐。

4人晚市套餐

【低至64折】特選4人晚市套餐（用餐時段：18:00-21:00）

優惠價：$888起/4位，人均$222起（ 原價：$1,388起/4位 ）

現場另收每位茶芥及服務費，星期五至日、公眾假期及其前夕附加費每位$18

SHOP NOW

低至64折

古法蝦籽柚皮

多款傳統粵菜

用餐環境

其他美食

襟江酒家

地址：旺角登打士街 56 號家樂坊 8 樓 801 號舖 (地圖)

