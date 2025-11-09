旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。

旺角警區署理總督察（刑事）黃穎珩表示，事件發生於上月 17 日，受害人當時在旺角洗衣街一大廈的廁所內被多名少女掌摑及拳打腳踢。警方初步調查顯示，受害人與涉事少女相識，雙方因瑣碎爭執引發衝突。過程中有人拍攝影片並上載至社交平台。

警方指，受害少女前日與母親陪同下前往旺角警署報案。警方翌日根據線索拘捕 3 名少女，並表示會繼續追緝在逃人士。

警方重申，對青少年涉及的暴力事件採取零容忍態度，又指出襲擊致造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監 3 年。