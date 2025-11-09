旺角17歲少女遭圍毆 警拘3女子 最細年僅13歲

旺角警區刑事部署理總督察黃穎珩簡介案情。

一名17歲少女疑因金錢和感情問題，在旺角洗衣街一商場洗手間內被數名同輩以拳腳襲擊，警方昨(8日)先後拘捕3名13至16歲女子。警方今日(9日)表示，受害人與被告人互相相識，因瑣事問題而爭執，其後被捕人向受害人施襲，過程中有人拍攝影片，並放上社交媒體。警方現正繼續追緝在逃人士。

旺角警區刑事部署理總督察黃穎珩簡介案情指，事發上月17日，在旺角某大廈的殘障人士廁所內，一群施襲者向一名受害者進行掌摑以及拳打腳踢，並拍攝影片。近日，該段影片於網上流傳。受害人在媽媽陪同下於上周五到旺角警署報案。旺角警區重案組接管調查後，迅速鎖定疑犯身份，並於昨日將3名女疑犯拘捕，年齡介乎13至16歲，報稱為學生或無業，現正被扣留調查。

警方表示，非常密切關注與青少年相關的暴力事件，並採取零容忍態度；重申襲擊致造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰監禁三年。市民切勿以身試法。

