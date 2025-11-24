旺角老婦捱旅遊巴撞當場死亡，現場遺大堆紙皮。(馬路的事討論區)

【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車底及輾過。救援人員接報趕至現場，該名老婦受重創，當場證實已死亡。

現場遺大堆紙皮

網上圖片可見，有一批紙皮散落馬路上，警員在場調查事件。事後大批警員封鎖現場，並用白布及帳篷遮蓋死者遺體。據悉，涉事旅遊巴載有一批印尼人，事後乘客轉乘其他車輛，該名旅遊巴男司機則在場協助調查。

廣告 廣告

運輸署公布，因交通意外，亞皆老街(往大角咀方向)近洗衣街的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。同時，洗衣街介乎奶路臣街至亞皆老街的全線亦已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡-59歲男司機被捕-更新-/621644?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral